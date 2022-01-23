23 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Министерство иностранных дел Великобритании распространило заявление о том, что российские власти якобы намерены привести к власти на Украине марионеточное правительство во главе с бывшим депутатом Верховной рады Евгением Мураевым.

Мирослава Романенко, , 17:27 — REGNUM Министерство иностранных дел Великобритании распространило заявление о том, что российские власти якобы намерены привести к власти на Украине марионеточное правительство во главе с бывшим депутатом Верховной рады Евгением Мураевым. Соответствующее заявление британский МИД распространил 22 января.

Агрессия. Великобритания Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Также внешнеполитическое ведомство Великобритании утверждает, что российские власти и спецслужбы якобы поддерживают контакты со многими бывшими украинскими политиками. В этом контексте упоминаются: бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, первый вице-премьер Украины (2010−12) и экс-глава администрации украинского президента Виктора Януковича Андрей Клюев, первый вице-премьер (2012−14) Сергей Арбузов, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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Евгений Мураев tov_sergeant

Информацию обсудили на украинских телеграм-каналах «Наглый» и VESTI, а также на YouTube-канале украинского издания «Страна».

»Хайли лайкли?» — задался вопросом Виктор К.

«Почему самого Януковича не написали??? Вроде по букве закона он всё ещё президент…» — задумался Александр Б.

«Англичанка засуетилась», — добавила Яна.

«Не только англичанка. Все засуетились. Время их поджимает», — ответил Яне Сергей.

«Как же они боятся Мураева, если запустили такую мощную дезу. Значит, хорошие сапоги… надо брать», — отреагировал Александр Б.

«Давайте [бывшего премьер-министра Украины Николая] Азарова, пусть в этом хаосе порядок наведет», — призвал и один из участников обсуждения.

Николай Азаров State Chancellery of Latvia

«Автор «Гарри Поттера», наверное, готовила инфу», — шутит Sergio R.

«А то, что наш президент поддерживает отношения с британскими спецслужбами, это, конечно, хорошо и правильно. И теперь бритты и США решают, кто для нашей нацбезопасности плох, а кто хорош. А мне ещё люди говорят, ах, приведите хоть один пример внешнего управления!» — написала Лизанька.

«Они вообще что там курят?» — отреагировала Дана.

«Абсурд ситуации зашкаливает, то есть теперь любой человек, который не кричит, что надо воевать до последнего украинца, это российский агент, получается?» — недоумевает John Smith.

«Граждане ж Украины будут у руля, а куда рулить, так это не англичан дело», — отметил Dima B.

«А вам, бриттосы, какое… дело до нашего президента?.. [Надоели] уже. Нам, может, не нравится ваш премьер или его прическа», — пишет Леонид.

«Это бритты так продвигают Мураева…» — смеется Славик.

«Они бы лучше свои планы выкладывали», — добавила Ирина Р.

«Ставить пророссийского политика во главе страны нельзя. Политик должен быть только пробританским. Ещё лучше, если он при этом будет бегать в MИ-6 с докладами», — с сарказмом отметил В. М.

«Британский МИД такой же, как и британские учёные, которые уже стали смешным мемом…» — пишет Юлия Ф.

«Красиво. То есть власти Украины могут арестовать Мураева, ссылаясь на этот документ, за госизмену», — задумался Yuri R.

«Такое впечатление, что в британском руководстве юродивые остались…» — добавил Вячеслав.

«Англичанка не успокоится, пока не нагадит», — отреагировал Scarlett.

«Над нами уже начали прикалываться даже «партнеры», — пишет «цван профессор».

«Не надоело им быть шавкой в подворотне?» — задался вопросом Александр.

«Они уже и войну провели, и эвакуации, и как жить диверсантам в оккупации рассказали, и вот теперь уже и новое правительство назвали. Какой-то невероятный мир пуще сериалов Зеленского», — иронизирует Николай П.

«Может, и России нужно придумывать разный бред, как это всегда делают на Западе?» — спросил Эдуард П.

«Всё никак не поймут, что Украина России нафиг не нужна. Россия уже воспринимает Украину даже не как территорию, а как дистанцию», — подытожил Валерий Ч.

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