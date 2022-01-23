Власти и граждане Украины ценят политическую поддержку со стороны Германии, но крайне разочарованы нежеланием Берлина продавать Киеву вооружение. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Die Welt, опубликованном 23 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению министра иностранных дел Украины, украинцы «на десятилетия» запомнят тот факт, что Германия отказалась поставлять Киеву оружие.

«Мы разочарованы отказом ФРГ утвердить поставки оборонительного вооружения Украине… К сожалению, украинцы еще десятилетиями будут помнить об этом, и для меня как для главы МИД это очень печально», — сказал украинский дипломат.

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Цитата из м/ф «Жил-был пес». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР Украинцы в шоке

Заявление главы украинской дипломатии обсудили на украинских телеграм-каналах «Бородатая бабушка», «Наглый» и 112.ua. Многие выразили слова поддержки в адрес Германии, отметив, что в ФРГ приняли правильное решение, отказавшись поставлять украинской стороне оружие.

«Здравомыслящие украинцы на десятилетия, даже на столетия забыли бы про Кулебу», — отреагировал Константин П.

«Передайте Кулёбе, что мы и о нём вспоминаем редко. И забыть бы рады навсегда», — добавила Елена.

«Он имеет в виду себя и своих воображаемых друзей? Действительно, запомним, что ФРГ не стала подталкивать мир к мировой войне…» — отметил «Эльфик».

»Немцы хорошо запомнили 1941−1945, из-за этого и не продают», — смеется Serg S.

«Мы запомним надолго, что сейчас фашистами оказались не немцы, а Кулебы с Мельниками (Андрей Мельник — посол Украины в Германии — О. П.)», — пишет Альона П.

«За всех расписывается», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Мда, немцы там не расплакались? Подумали, Боже мой, как же мы без Украины? Или же они, наоборот, обрадовались, что минус один якорь с шеи?» — не без сарказма поинтересовался Sergey.

Василий Перов. Плач Ярославны (фрагмент). 1881

«Украинцы не могут запомнить и сравнить, что им вчера говорил президент, какие десятилетия?» — недоумевает Мария.

«Немцам нужен российский газ, а Украина не нужна. И ничего никто не припомнит немцам», — добавил Alex.

«Передайте Кулебе, что здравомыслящие украинцы очень рады тому, что в Европе есть здравомыслящие страны, как ФРГ, которые не хотят войны на европейском континенте», — написал ММА.

«Как же эти дебилы любят за всех украинцев говорить», — пишет Алина.

«Еще пару таких высказываний, и запустят СП-2», — отметил Виктор.

«Германия правильно сделала», — добавила Julia.

«Германия сама посадила эту свинью в виде Украины себе на шею, теперь эта свинья охамела и гадит уже за шиворот», — отреагировал Silver.

«Меня терзает смутное сомнение — внутренний чемпионат Украины по наивысшему дебилизму выходит на международную арену?» — пошутил Alex.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кулеба

«Кулеба угрожает Германии?» — спросила AmIra.

«А жители Донецка на столетия запомнят… [зачем] вы… закупаете это оружие и кто их убивал в 2014 и 2015 году… и продолжает убивать до сих пор, пусть и с меньшей интенсивностью… Эта война, начатая Киевом против своего народа, останется в генетической памяти Донбасса на столетия… и Киеву это будет аукаться ещё долго и нудно», — пишет Анжелика Г.

«Десятилетиями будем благодарить, что Германия не поставляла оружие, и помнить именно это, а не то, что вы хотите!!!» — подытожила Елена К.

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