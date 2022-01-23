23 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Украине передадут мобильный полевой госпиталь, на него выделены 5,3 млн евро.

Оксана Переможенко, , 13:49 — REGNUM Украине передадут мобильный полевой госпиталь (на него выделены 5,3 млн евро). Об этом 22 января заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, отметив также, что ФРГ стоит на стороне Киева, а поставки оружия не помогут урегулировать конфликт.

Помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили на странице канала 112.ua, а также на телеграм-канале «headlines Украина». Многие усмотрели в данной новости повод для сарказма.

Кристина Ламбрехт Kuebi

«Лучше развернуть психушку на пару миллионов человек», — иронизирует Александр С.

«Многоэтажный дурдом, а не госпиталь надо», — не без сарказма добавил «Пионер всем ребятам пример».

«Очень тонкий намёк», — пишет Юрий.

«Мельник ещё побудет немного послом [Украины] в Германии, так вообще будут… посылать скоро», — отреагировал KeS.

Андрей Мельник Heinrich-Böll-Stiftung

«Хорошо, что не крематорий пообещали», — написала Ирина.

«Кабинет психолога выделите!» — призвал Qwerty.

«Себе оставьте! Украина не хочет войны!» — пишет Ольга М.

«У меня вопрос, зачем нам военно-полевой госпиталь из Германии, если президент [Владимир Зеленский] заверил, что войны не будет?.. Нас дурят или мы чего-то не знаем?..» — задалась вопросом Лилия К.

«Такое впечатление, что Запад нам эту войну просто навязывает. Вы не хотите? А надо! Отличное решение — устроить на нашей территории полигон для боевых действий… Спровоцировать-таки Россию на конфликт. Только где они, а где мы? Нас с землёй сравняют, а они там где-то у себя выскажут по этому поводу обеспокоенность и озабоченность, и вот он, официальный повод в очередной раз закрутить гайки Путину. Нам это, простите… [зачем]?» — спросила Iren Borisovna P.

«А Германия не хочет взять хотя бы пять онкобольных деток на бесплатное лечение? Чтобы помочь Украине. Или их помощь только чтобы нас уничтожить?» — отреагировала Татьяна Л.

«Похоже, войну уже затевают… Не могут дождаться, чтоб Путин напал», — написала Татьяна П.

«Военно-полевой госпиталь это самое оно для Украины, как раз для мира и процветания», — с сарказмом добавила Виктория К.

«И психоневрологический?!» — поинтересовался Yuri G.

«Ну хоть не оружие, и на том спасибо», — пишет Вера П.

«Осталось только, чтоб кто-нибудь еще самолеты с гробами прислал. Тогда уже можно спокойно сидеть и ждать, когда же Путин «нападет», — не без сарказма подытожила Tamila P.