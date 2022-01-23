Киев, , 13:55 — REGNUM Власти и граждане Украины ценят политическую поддержку со стороны Германии, но крайне разочарованы нежеланием Берлина продавать Киеву вооружение. Об этом заявил сегодня, 23 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газетеDie Welt.

По словам Кулебы, украинцы «на десятилетия» запомнят тот факт, что Германия отказалась поставлять оружие на Украину.

«Мы разочарованы отказом ФРГ утвердить поставки оборонительного вооружения Украине», — сказал он. По его словам, это разочаровывает не только политиков, но и общественность. «К сожалению, украинцы еще десятилетиями будут помнить об этом, и для меня как для главы МИД это очень печально», — сказал Кулеба.

Напомним, что в последние месяцы страны военного блока НАТО активизировали военную помощь Украине. В эту страну поставляются различные системы вооружения, а также Киеву выделяются средства на закупку вооружений в странах Запада. Произошло это после того, как первые раунды российско-американских переговоров о стратегической стабильности фактически провалились. В ходе этих переговоров Москва требовала твердых гарантий того, что Украина никогда не вступит в военный блок НАТО.

Позиция Бердина расходится с большинством стран военного блока НАТО. И канцлер Олаф Шольц, и министр обороны Кристина Ламбрехт, и глава германского МИД Анналена Бербок заявляли, что ФРГ не будет поставлять оружие на Украину.