В случае вторжения России на украинскую территорию воевать за Украину будут все — даже те, кто до сих пор положительно относится к России. Об этом в интервью Washington Post заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам украинского лидера, если страна будет защищаться от одной из самых могущественных в мире армий, то это будет война, которая унесет сотни тысяч жизней.

«Сейчас у нас много русскоязычных украинцев, поддерживающих Украину, — даже тех, кто положительно относился к России после «оккупации» Крыма и Донбасса. Я знаю, что все будут защищать нашу страну. Помимо армии, каждый украинец будет сражаться, чтобы защитить свою землю», — сказал он.

Читайте также: Зеленский сравнил себя с Рейганом. Сеть: «Дешёвый клоун»

Заявление украинского президента обсудили в телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое издание». Многие отметили, что желание воевать за украинскую власть вряд ли у кого-то есть. Иные добавили, что если украинские граждане и будут воевать, то вопрос, на чьей стороне.

«Как в Крыму или еще сильнее?» — поинтересовался Tim.

«Он прав. Воевать будут все (но по разные стороны)», — добавил Александр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

«Какое новое вторжение? Они ж говорят, что русские не уходили с 2014-го [года]», — недоумевает Paganrise R.

«Как же они себя убеждают, что вся страна пойдет их защищать!» — отметил NF.

«Воевать будут все за Украину, но на какой стороне?» — спросил V. K.

«Спрячьте его в бункер и выдайте кучу галстуков», — с сарказмом отреагировал Саша.

«Или наивный, или дурак», — пишет Ольга Ж.

«Только все будут воевать за разные Украины», — отметил Сергей.

«А у людей он спросил, готовы ли они их защищать?» — задалась вопросом Татьяна.

«Он что, реально думает, что люди пойдут на смерть ради него и его друзей?..» — не понимает Мария Михайловна.

«К тому и идёт — окончательное уничтожение всего народа. А то «по-хорошему» извести не получается», — предположил Oleh P.

«Те же одесситы не пойдут воевать против России, ибо в Одессе русские», — отметил один из комментирующих.

«Пускай берет свою жену, детей своих и родителей и идут воевать! Если ему очень хочется. А нам совсем не хочется войны! Мы хотим мира!..» — добавила Oxi.

«Ага, как и в Крыму!» — с сарказмом написал Anton.

«Не, ну он прав, — воевать будут все. Вопрос только в том, против кого», — отметил Даниил П.

«Если бы он так высказывался в 2019 году, я бы *рен за него голосовал! Думаю, большинство избирателей — тоже! Долбаный лицемер», — не выдержал Денис.

«Интересно! А Украина уже достигла предела своего экономического, социального и другого развития? Неужели не осталось проблем в стране? Задолбали вторить эту мантру из всех утюгов!!!» — возмущается Tadzeiss_Kh.

«Уже несколько лет как президент, а всё еще так смешно шутит. Молодец!» — иронизирует Alexander.

«Как бояться, что их от кормушки уберут, тут не жаль и всем населением пожертвовать», — отметил Vladislav M.

«Он же… землю продал. За что воевать?..» — спросил Konstantin.

«Откуда такая уверенность?» — подытожила Tanya.

Читайте также: Сеть: «Ох и кино у него в голове!» — Зеленский сравнил себя с Рейганом