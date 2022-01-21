Мирослава Романенко, 21 января 2022, 21:17 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом. Соответствующее заявление глава Украины сделал в интервью американской газете Washington Post.
Зеленскому задали вопросим, как ему, человеку с карьерой актера и без военного прошлого, избранному в 2019 году на пост украинского президента, удалось справиться с «кошмаром», возникшим на границе с Украиной.
«Рональд Рейган тоже не был военным человеком», — ответил Зеленский.
«Мне он нравится. Я не знал его лично. Но я очень уважаю людей, которые борются и получают желаемый результат», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, восхищается ли он Рональдом Рейганом.
Заявление Зеленского обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое Издание» и VESTI. Многие отметили, что данное сравнение вовсе неуместно.
«Эвоно куда замахнулся! Сказочный дятел!» — смеется Алексей.
«У кого-то слишком завышена самооценка», — добавил Максим П.
«Владимир Наполеонович», — иронизирует Eduard.
«То, что он и его партия — главный кошмар Украины, он скромно промолчал. С такими политиками и ворами никакой внешний агрессор не нужен. Всё сами уничтожили и превратили страну в колонию», — отметил «Kіевлянинъ».
"Пожалуйста, пусть он перестанет», — призвал «Ёжин с бажин».
«А послужной список какой был у Рейгана? Забыл рассказать!!! Сравниватель *ренов!» — написала Galina.
«Прикольно. Вот только Рейган пришел в президенты после многих годиков работы на разных политических должностях, а не сразу из-за рояля…» — отреагировал Юра.
«Азм есть царь!!! выделите ему палату №6 и рубашку смирительную… совсем крыша уехала», — добавил «62 555 Бабич».
«Вот дурак. Рейган до президента успел побывать губернатором Калифорнии и президентом американской гильдии киноактёров (немалый профсоюз). А это… из шута в президенты», — отметил Al GL.
«Рейган был хорошим актёром. А он — шут гороховый», — пишет SS.
«Ох и кино у него в голове», — смеется Кирилл.
«Так Рейган с народом возглавляемой им страны не воевал», — добавил Konstantin.
«Разница в том, что Рейган президент с большой буквы «П». А Зеленский — с большой буквы «Г», — прокомментировал Вячеслав.
«Если не изменяет память, Рейган был «военным человеком» с 1937 по 1945 и ушел со службы капитаном, а не уклонистом», — подчеркнул Denis TW.
«Если ты похож на кого-то из актёров, то только на Джима Керри», — добавил M. Al.
«И тут Остапа понесло», — иронизирует «Всего Хорошего».
«Актер и клоун — это все-таки разница», — отметил «Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен».
«Рейган служил в армии, да, на не боевых должностях, но служил всю войну. У меня все», — подчеркнул Виктор К.
«Ну, во-первых, Рейган 7 лет отслужил в армии (не воевал по состоянию здоровья). Во-вторых, перед тем, как стать президентом, около 20 лет отпахал в политике, в т.ч. был губернатором в Калифорнии. Так что сравнения неуместны», — написал Юрий.
«Рейган был опытным политиком до поста президента. Никакого сравнения не может быть и в помине», — подытожил were.
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