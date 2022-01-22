Соединенные Штаты рассматривают вопрос возможной эвакуации членов семей своих дипломатов, работающих на Украине, сообщает 21 января агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По утверждению агентства, об этом Вашингтон задумался на фоне эскалации обстановки вокруг Украины.

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая бабушка».

«Штаты рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов из Украины — Bloomberg. Э нет… Закрыть всю границу и ни одного посла, дипломата или члена их семей не выпускать из Украины. Ишь ты, как удобно. Мы тут делов натворили, а вы, украинцы, выгребайте. Не-не. Никуда с Украины без Украины», — иронизирует автор телеграм-канала «Бородатая бабушка».

«Они что-то знают», — предположил Artem.

«Они понты колотят. Ни одна война за последние лет 300−400 не начиналась без прямого или косвенного участия Британской Империи (После Британии), а теперь США последовательно выполняют ту же функцию. А зачем колотят? Только в 2006 году РФ рассчиталась за Лендлиз Второй мировой войны, ищут новых. Вот уже изаконопроект зарегили…» — ответил ему (Artem) Leonid B.

«И сделать невыездными всю ВР (Верховную раду. — О. П.) с их семьями и помощниками», — добавила Наталя.

«Их как раз первых на линию фронта и выпихивать. Семьями», — не без юмора пишет Елена.

«Хм. А ведь это мысль — не выпускать… [американцев] и депутатов, и глядишь, они и нападение предотвратят», — отреагировал Dmitriy.

«Это дело будет», — добавил Slim.

«Зеленый же сказал, что будут воевать все, так что милости просим. Послы и послицы, быстро на воинский учет стали и вперед за дерьмократию бороться», — иронизирует Лара.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита Украины

«Сначала собак!!!» — шутит Андрей, напоминая об эвакуации собак из Афганистана.

«Не пущать!» — смеется Ld.

«Интересно, есть хоть одна причина чтобы Россия хотела захватить Украину, ну… [зачем] это ей нужно?» — не понимает Валерий.

«Ни одной причины нападать. Зачем? Чтобы взвалить на себя нищую страну с озлобленным населением? Чтобы восстанавливать инфраструктуру и промышленность? Ну хоть один профит?» — ответила Валерию Татьяна Б.

«Вот запугали-то весь мир, уже и сами себя. В РФ тишина вообще и никто никуда не собирается», — отметил Герман.

«Ни одного… не выпустить! А ещё лучше перенести их миссиив Харьков, например! Чтоб, так сказать, посмотрели б в лицо (только не знаю кому), и выписать им туалетной бумаги! Много туалетной бумаги, даже тендер провести…» — смеется Ульяна.

«Америкосы… вы должны досмотреть этот треш до конца! Да и ответить перед моей страной за всё то, что натворили», — отреагировал Алексей.

«Куда же они бегут? По афганскому сценарию не хотят эвакуироваться?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«И [госсекретаря США Энтони] Блинкена не нужно было выпускать», — с юмором добавил «Буржуй».

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

"Пусть эвакуируются до последнего американца. Навсегда. Вместе с британцами и канадцами. И всю Польшу с Прибалтикой», — пишет krasnogorov.

«Как с Афганистана будут драпать», — написал В 72 .

«Предлагаю не паниковать и не забывать, что у Зеленскогоесть косоворотка», — иронизирует Серж Ч.

«Нет уж, пусть остаются», — прокомментировала Светлана.

«Кстати, и зеленой власти (нынешней украинской власти, которую представляют деятели из пропрезидентской партии «Слуга народа». — О. П.) нельзя дать уйти, никому, они в ответе за всё…» — подытожил Name.

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