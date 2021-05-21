21 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети оценили фотографию Владимира Зеленского, опубликованную в его микроблоге в Twitter ко Дню вышиванки. Читатели обратили внимание на то, что украинский президент на фото был в косоворотке.

Мирослава Романенко, , 12:34 — REGNUM 20 мая президент Украины поздравил граждан страны с Днем вышиванки. При этом украинский лидер в своем микроблоге в Twitter опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в косоворотке.

Владимир Зеленский в косоворотке Twitter.comZelenskyyUa

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Публикацию Зеленского прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также национальную рубаху президента Украины оценили пользователи Twitter в комментариях под публикацией Владимира Зеленского. Многие возмутились тому факту, что вместо вышиванки на Зеленском была косоворотка.

«Та наймите себе пиарщика и не позорьтесь. Ну кто надевает косоворотку на День вышиванки? Разве что вы специально поддерживаете именно русскую, а не украинскую культуру», — возмутилась Tetiana P.

«Ты вышиванку с косовороткой-то не путай», — призвал Алексей.

«Я только лет в 35 узнал, что у нас какие-то другие вышиванки, а до этого считал всё это славянской рубахой», — отметил Alexander L.

«Это… косоворотка. Какое имеет отношение к украинской вышиванке? Елена [Зеленская] надела блузку с декольте, которая и близко не соответствует традиционному украинскому костюму. Видимо, не хватает одной детали — кокошника. Не издевайтесь над Украиной», — призвала Mila E.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А где балалайку, кокошник и кулебяку забыли?» — спросила evilface_olga.

«Володимир Александрович, дякую (Владимир Александрович, спасибо — М. Р.) за косоворотку! Слава России!» — иронизирует Rubra.

«Для полноты картины ему не хватает картуза с гвоздикой, а ей кички-шапочки с платком», — добавил Gudvin.

«Почему без российского флага, товарищ майор?» — не без иронии спросил «katatsumuri Улитка».

«На «Миротворец» его надо…» — написал «Сырный Графъ».

«Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу…» — иронизирует krtmn79.

«Володенька, когда совсем… [плохо] станет и понадобится эвакуация, подай знак: надень косоворотку», — шутит shustrex.

«Видно, Петров и Боширов всю ночь вышиванку косоворотили!» — добавил читатель «Просто Цирк».

«Ничего не выдавало в нем русского шпиона, кроме парашюта и косоворотки», — иронизирует читатель «Звездочки в глазах».

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Агент Кремля на прогулке с радисткой…» — шутит «Народный аналитик».

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Отметим, 20 мая в небольшой статье, опубликованной в журнале Vogue.ua, о «вышиванках» Владимира и Елены Зеленских говорится следующее: «Сорочки создавались по старинным образцам оригинальных вышиванок, найденых в музейных архивах Днепропетровской области. Для Владимира Зеленского был выбран популярный в Восточной Европе в XIX веке крой «косоворотка».

Также в статье Vogue приводятся слова дизайнера Артема Климчука.

«Во время создания вышиванки для Владимира за основание мы взяли национальный костюм днепропетровского региона. Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке…» — отметил дизайнер.

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