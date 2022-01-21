Украинский президент Владимир Зеленский обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену в связи со словами последнего о «незначительной агрессии России». Соответствующее обращение Зеленский опубликовал 20 января в своем микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Отметим, ранее на пресс-конференции в честь годовщины вступления в должность президента США Байден заявил, что «незначительное вторжение России на Украину» может повлечь за собой более сдержанную реакцию со стороны Вашингтона и союзников, нежели масштабный военный удар.

«Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких», — ответил Зеленский на заявление Байдена, подписавшись под заявлением как «президент великой державы».

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Заявление украинского лидера обсудили в украинских телеграм-каналах: «Первый независимый», Klymenko Time, VESTI, а также в телеграм-канале украинского журналиста и публициста Юрия Ткачева.

«Первый раз вижу, чтоб товар спорил о собственной цене», — иронизирует NF.

«Так украинцы с 2014 года ведут себя именно как маленький народ», — пишет Artyom.

«У президента великої держави (великого государства. — О. П.)… гигантомания», — смеется Анжелика.

«Это ж что получается, столько лет пресмыканий и прогибов ради пидтрымки партнерив (поддержки партнеров. — О. П.), и всё зря?!» — задается вопросом «Каш Нат».

«Как бы по старой традиции к Олимпиаде не дали команду янки. Китаю заодно подна*рать», — выразил опасение Viirt.

«Господи, «президент великої держави». Поправьте ему там корону кто-нибудь», — написал один из комментирующих.

«Правильно сказал! Как *саными шароварами по буржуйской американской наглой мордяке! Смело! Дерзко! С натиском!» — не без сарказма добавил Владимир.

«Президент великой державы! Теперь ему нужно взять глобус Украины и сплясать с ним, как Чарли Чаплин», — пошутил Юрий С.

«Пусть лучше Крым посетит. Или Донецк. А то как-то величие получается неполным», — иронизирует Джон Д.

«Когда это незначительные жертвы волновали империи?» — задался вопросом Руслан.

«Великая держава??? Может, хватит уже курить???» — поинтересовался lamba.

«Обиделся внучек на деда!» — смеется Николай К.

«Это по каким меркам она «великая»?» — недоумевает Денис.

«Великой страны… Топим соломой», — не без сарказма отметил Andrey S.

«Ай, Моська! Знать она сильна…» — отреагировала Наталья словами из басни Ивана Крылова «Слон и Моська».

«Да, не растеряй он рейтинг, такое заявление весьма бы пришлось кстати. Жаль, что он его растерял (не жаль)», — добавила Лизанька.

«Играть роль сильной фигуры…» А что ему делать? Вообще молчать?» — задался вопросом Dmytro.

«Маленьких народов не бывает…». Уже молчал бы… Загнобил своих русскоязычных граждан, которые составляют немаленький процент в стране…» — возмутился Ell.

«Ой, а что Зеленский не тегнул Байдена? Обычно он это делает», — поинтересовался sunwind.

«Да, насмешил Зеленский, насмешил. Хотя сказал всё правильно, но поздно», — подытожила Наталья Ш.

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