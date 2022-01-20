20 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили обращение президента Украины Владимира Зеленского к согражданам, в ходе которого глава украинского государства призвал не паниковать из-за информационной повестки, касающейся России.

Оксана Переможенко, , 14:59 — REGNUM Не нужно паниковать из-за информационной повестки, касающейся России. Об этом 19 января в своём видеообращении к согражданам заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Джоаккино Тома. Маленькие патриоты. 1862

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Обращение украинского лидера к гражданам возглавляемого им государства обсудили в телеграм-каналах украинской журналистки Дианы Панченко и украинского журналиста и публициста Юрия Ткачёва.

«Блинкен поработал психотерапевтом. Зеленский, который полгода нагнетал панику, что война близко, внезапно записал видосик. Говорит — всем успокоиться и не реагировать эмоционально на новости в духе «Россия вот-вот нападет»…» — написала Диана Панченко.

«Что Америка животворящая делает», — смеется Анна.

«Что ж оно столько молчало? 90% народа добровольцами записались, беременные женщины в военкоматах очереди выстаивают, а оказывается, зря? Нет никакой угрозы? Милок, ты что?..» — отреагировал «Фунтик».

Присяга ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

"Что он может знать? Кураторы пока не определились. Сейчас Украину бросить в бой против России или ещё подождать, выбрать момент, оружия подогнать ещё. Мечта англосаксов — представители одного народа готовы убивать друг друга за чужие интересы», — отметил Александр.

«А завтра… [Зеленский] по-другому запоёт», — считает Валерий.

«А сюзерен дал добро на такой месседж?» — с сарказмом поинтересовался Slava.

«Но это не точно», — шутит Алексей Л., реагируя на заверения Зеленского.

«Блинкен новую прошивку привёз», — пошутил AntKeeper.

«Что ему ещё говорить? Попробуй скажи, что будет, — все разбегутся, воевать некому будет», — добавил egoriann.

«Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо», — отреагировала Анжелика

«Ну, а как еще поступить на его месте? Только так. Объявить, что угрозы нет. Если все время твердить, что вот-вот нападут, то можно без штанов остаться еще до нападения. Кредиты не дают, олигархи капиталы активно выводят, нужны дополнительные расходы на оборону и т. д.» — написал Iurii P.

«Лохи начали догадываться… Но поздно. Мне кажется, эту панику в западных СМИ раздувают специально, чтобы ударить по РФ (их бизнес тоже страдает). Но кому какая разница, что от этого пострадает какая-то колония?» — задался вопросом Dmitry S., под колонией подразумевая Украину.

«На фоне всей речи слова «тикаты (бежать. — О. П.) некуда» прозвучали как-то грустно очень», — добавил «С».

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

"Ну вот, план народу на год составлен и озвучен… Волноваться нечего. Армия сильная, партнеры поддерживают. Ажиотаж — живи, радуйся на белый свет, ни печали тебе, ни воздыханий», — пишет Evro E. R.

«После заверений Зеленского о том, что войны точно не будет, страшновато стало даже мне», — отметил украинский журналист и публицист Юрий Ткачёв.

«Зеленский прямо троллит Запад, их истеричек и псевдоразвездку. Боится только прямо сказать, поэтому предпочитает вокруг да около. Ключевое из видео — не паникуйте!» — подытожил в своем телеграм-канале «Наглый» украинский журналист Максим Назаров, комментируя видеообращение Зеленского.

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