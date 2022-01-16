Украина стала заложницей «чужой геополитической игры». Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев, комментируя пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова, которая состоялась 14 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Карты. Украина

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«Вы, наверное, все смотрели… пресс-конференцию Ларова… О чём он сказал? Он сказал то, о чём мы и так знали. ВМС Великобритании строит военные базы на территории Украины. И что Российская Федерация будет соответственно реагировать на это, потому, что это угроза их нацбезопасности. Скажите, а почему мы [это] позволили?.. Мало того, что Конституция запрещает размещение чужих военных баз на нашей территории, почему мы это делаем, не получив гарантии коллективной безопасности от того же НАТО?.. Мы сейчас заложники ложных приоритетов политики политиков Украины и чужой геополитической игры. Мы в этом не можем победить, кто бы ни одержал победу из двух геополитических игроков (США и Россия — О. П.)… Столкновение будет у нас. Если мы станем территорией НАТО, не получив гарантий безопасности, то мы будем угрозой не только Российской Федерации. Кто для НАТО сейчас, для Соединенных Штатов, основной геополитический враг? Россия и Китай. Это означает, что всё вооружение этих двух сверхдержав (я имею в виду Китай и Россия) будет направлено, в том числе, и на купирование нас как потенциальной угрозы», — сказал он.

tov_sergeant Евгений Мураев

Заявление Мураева обсудили на YouTube-канале «Наш».

»Вот это правда. Отдуваться придется Украине», — написала Людмила Г.

«Англосаксы будут ржать в сторонке, если Россия с Украиной схлестнутся. Это их цель. Украинцы, не давайте им такой радости», — отреагировал «Матис».

»Украине прилетит однозначно и в первую очередь в случае конфликта между англосаксами и Россией», — пишет Андрей А.

«Вы не заложники — вы соучастники, а это большая разница», — отметил hgfg vhkj.

«И ради чего себя подставлять под угрозу исчезновения?» — задалась вопросом Larisa S.

«Вы правильно понимаете — об вас вытрут ноги…» — добавила Любовь А.

«Сказали чётко и ясно. Все базы будут уничтожены», — отреагировала Валентина В.

«Батюшки, доходить стало», — написал Гога Г.

«Так вот и подумайте хорошенько, надо ли вам вступать в НАТО? Хотите быть мишенью?» — спросила Галина И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«США и создали НАТО для того, чтобы не противостоять СССР в одиночку, в том числе и разделить военный потенциал СССР (теперь России) на европейские страны и США, чтобы в США полетело меньше ракет. Судьба Европы их никогда не интересовала, даже в экономическом плане. Факты, так сказать, налицо — тот же газ они предпочитают отправлять в Азию. «Врагам», а не «друзьям» и партнёрам. Восточная Европа вообще окажется в пекле, помимо направленных ракет, если что, будут падать и сбитые (с обеих сторон), и США это хорошо понимают, но им плевать на вас…» — отметил Юрий Ф.

«Потворство размещению иностранных баз на своей территории до добра не доведёт. Даже Крым ничему не научил. Непонимание происходящего и невозможность выполнить какие-либо договорённости вывело Украину из круга, когда с ней кто-либо будет считаться», — добавил Юрий К.

«Это должно быть понятно даже ежу, что при любом раскладе… получит, к большому сожалению, Украина… Жаль украинский народ, который в первую очередь в полной мере это ощутит! А те, кто у руля, поджав хвосты, первыми спасая свои шкуры, с остатками награбленного свалят, где потеплее… Они уже без боя практически сдали свою страну в чужие руки! Украина попросту станет площадью ведения боя сильнейших стран!..» — подытожил Oleg A.

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