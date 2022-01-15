Оксана Переможенко, 15 января 2022, 12:05 — REGNUM Украина абсолютно готова стать членом НАТО. Об этом 14 января заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на мероприятии в «Атлантическом совете». По словам украинского чиновника, для Киева вступление в военный альянс является «вопросом жизни и смерти»
Читайте также: Сеть: «Не стоит дразнить Россию!» — НАТО решило принять Украину и Грузию
«Мы уже абсолютно готовы быть членом НАТО», — сказал он на виртуальном мероприятии «Атлантического совета».
Ермак подчеркнул, что украинская сторона с нетерпением ждёт, когда стране перечислят конкретные требования для предоставления Украине членства НАТО.
«Хочу повторить, что сегодня это вопрос жизни и смерти», — резюмировал чиновник.
Читайте также: Абсолютно готовый член — Украина описала степень стремления в блок НАТО
Заявление чиновника обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, «Новое Издание» и «headlines Украина». Многие отметили, что прежде, чем делать подобные заявления, стоило бы на референдуме поинтересоваться у украинских граждан, поддерживают ли они вступление страны в военный альянс. Иные также добавили, что в случае вступления Украины в НАТО страну поставят под удар России.
«Это решило меньшинство граждан. Пусть оплачивает американские милитарные аппетиты!» — написала НаталІя Д.
«А референдум не хотите провести, чтобы людей спросить???» — задался вопросом Вячеслав.
«Это надо читать так: Украина готова к самоликвидации», — смеется DА.
«Та я вижу, мы вообще всегда на всё готовы», — с сарказмом пишет egoriann.
«А НАТО абсолютно не готово оплачивать эту вечеринку», — отреагировал Max H.
«Хочет превратить Украину в горячую точку с боевыми действиями», — возмутился Владимир Р.
«А НАТО готово к Украине? Не думаю», — отметил Artem B.
«Сегодня НАТО — завтра этой недостраны не будет на карте!» — пишет Аlexei E.
«Украина или власти хотят? Я по паспорту гражданин Украины, у меня никто ничего не спрашивал», — добавил Алек.
«Для расширения кругозора или чисто поржать, скажите, пожалуйста, сумму членского взноса страны-участницы (годовая или ежемесячная)», — поинтересовалась Ульяна.
«Власти Украины кем угодно готовы стать ради выгоды», — с сарказмом отреагировала Elena.
«Так он смерти нам всем хочет своим маниакальным стремлением в НАТО?» — недоумевает Татьяна.
«Петруччо [Порошенко] тоже говорил, что [Украина] готова. Сейчас, наверное, уже совсем готова», — пошутил KeS.
«А НАТО знает об этом?» — смеется Александр.
Читайте также: «То есть это другое?» — США ответят на продвижение РФ в Латинскую Америку