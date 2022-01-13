Новые кары за неэффективность реализации старых идей по борьбе с «откатами» и другими коррупционными преступлениями ждут чиновников Белоруссии. Об этом 13 января заявил Александр Лукашенко, проводя совещание с членами правительства и другими своими назначенцами.

Оноре Домье. Воры и осел. 1860

По мнению руководителя постсоветской республики, её гражданам не хватает финансовой грамотности. С этой целью правительство готовит проект президентского указа «О финансовом консультировании физических лиц». Зачем в таком случае президентский указ и почему бы не обойтись правительственным постановлением — совершенно непонятно.

Также важными Лукашенко назвал вопросы управления имуществом совместного домовладения. Руководству постсоветской республики выгодно переложить свою социальную ответственность на ТСЖ, которые не обладают должными правами и полномочиями по эффективной защите прав собственников в противостоянии с госмонополиями.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Однако акцент Лукашенко сделал не на этом, а на том, что реально у него болит — на сохранении личной власти. Внезапно оторвавшись от написанных спичрайтерами тезисов и правительственных заготовок президентского указа, несменяемый (с 1994 года) руководитель Белоруссии обратился к теме политического кризиса в Казахстане.

«Все мы видели, какой ущерб был нанесен зданиям, сооружениям и общественному имуществу в результате так называемых протестных акций. Слава богу, что еще не сожгли столицу, как это сделали с финансовой столицей Казахстана, — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба. — В подавляющем большинстве случаев это происходило при попустительстве, а иногда и по инициативе руководителей организаций собственников жилья. На устранение последствий и наведение порядка тратились огромные деньги».

Особо остановился Лукашенко на проблеме совершенствования системы закупок. При этом он снова подверг критике «жуликов» в белорусской экономике. И опять он указал на необходимость «недопущения разного рода серых схем» и экономии.

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С предложениями по совершенствованию госзакупок выступил видный белорусский каратист и активный участник торговых войн с РоссиейАлексей Богданов, которого Лукашенко недавно назначил министром антимонопольного регулирования и торговли. В ходе совещания новоиспечённый глава МАРТ призвал усилить протекционизм, указал на созданные для коррупции условия при закупках госорганизациями.

Богданов высказал банальное для совминовских чиновников предложение — создать такие условия, при которых закупалась бы техника «Гомсельмаша» и других белорусских госпредприятий. По мнению министра, помогут в этом некие «конкурсы» — таковые, видимо, дополнят практику тендеров. Возможно, в белорусском совмине банально не понимают, что тендер — это тоже конкурс.

«Тендер по-белорусски» — известная схема, принуждающая убыточные и едва сводящие концы с концами сельхозорганизации госсектора закупать исключительно белорусскую сельхозтехнику. Частное предпринимательство на селе в Белоруссии представлено, мягко говоря, скромно. Поэтому, когда речь идёт о «поддержке» АПК, то практически всегда речь идёт о деньгах — деньгах всех белорусских налогоплательщиков, за счёт которых вороватым председателям переименованных белорусских колхозов подставляются финансовые костыли.

Президент Республики Беларусь Cовещание с руководством Совета Министров. 13.01.2022

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Лукашенко постоянно подтверждал реноме противника частного предпринимательства. На заре своей президентской карьеры он публично пообещал пожать руку последнему предпринимателю и немало для этого сделал. По этой причине в Белоруссии быстро заглохло бодро стартовавшее фермерство.

По мнению бывшего председателя совхоза и его назначенцев, пресловутая господдержка предназначена исключительно для госорганизаций. И лучше всего будет, если государственные сельхозорганизации будут закупать продукцию белорусских госорганизаций машиностроения.

По этой же причине «Ростсельмаш» не может продавать свои комбайны, трактора и другую продукцию на белорусском рынке. Обязательства официального Минска перед партнёрами по ЕАЭС известны, однако не соблюдаются.

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Рассказывая о свежих идеях в готовящемся президентском указе по ужесточению госзакупок, Богданов сказал: «Те новшества, которые предлагается внести, позволят сэкономить бюджетные средства и увеличить долю отечественных товаров при осуществлении государственных закупок. Первое, что предлагается, — запрет на участие в госзакупках аффилированных лиц».

Лукашенко выслушал предложения готовящих президентский указ и заявил: «Упаси Господь вам и другим придется констатировать факт, что мы этим не добились желаемого».

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На самом деле ничего нового на первом в 2022 году совещании Лукашенко с формально отдельным от президентской администрации правительством не прозвучало. Старые методы за некие инновации пытаются выдать новые кадры, подобранные по принципу политической лояльности в ущерб профессионализму.

При нынешнем политическом руководстве иного в Белоруссии и быть не может. Лукашенко считает вопрос собственности политическим. Он согласен терпеть коррупцию, базовым условием которой является наличие возможности распоряжаться госсобственностью, но терпеть не может демонстрирующего минимальную независимость частного предпринимательства.

Поэтому «вшивые блохи», как называл предпринимателей Лукашенко, приняли активное участие в протестных манифестациях электорального 2020 года и крайне нелицеприятно высказались о «деде». Казахстанскую буржуазию тоже не устраивал «старик» (Нурсултан Назарбаев), и вовсе не случайно его белорусский коллега сорвался на тему политического кризиса в среднеазиатской тирании при обсуждении, казалось бы, сугубо белорусской проблемы.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

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Неэффективность пресловутой «белорусской модели» («рыночного социализма») преимущественно детерминирована некомпетентностью белорусской же бюрократии. Пытаясь «кировать» всем и до мельчайших аспектов, «талантливые управленцы» и «крепкие хозяйственники» паразитируют на советском наследстве, российской помощи и чрезвычайно низкой планке собственного достоинства широких масс населения.

Продолжая в этом духе, о чём свидетельствует совещание 13 января, Белоруссию готовят к новому взрыву. Он обязательно случится, потому что не устранены фундаментальные основания. Потому что «низы» не хотят жить по-старому, а «верхи» не могут управлять по-старому, и по-новому у них тоже не получается.

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Всемирный банк в прогнозе экономики Белоруссии на 2022 года видит перспективу её падения на 2,8%. Утверждённый Александром Лукашенко официальный прогноз на 2021 год, как обычно, не сбылся. Такая же участь ждёт утверждённый президентским указом прогноз на год нынешний, предусматривающий рост ВВП Белоруссии на 2,9%.

Рецессия вместо роста, осложнённая международными санкциями и сугубо белорусскими проблемами, представляется явлением закономерным. Белоруссию уверенно ведут к успеху лимитрофов третьего мира.

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