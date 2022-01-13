Тюмень, , 17:35 — REGNUM В школах Тюмени первый учебный день календарного года был сорван массовым «минированием» школ. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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Завтра, 14 января, занятия в школах Тюмени пройдут в штатном режиме, выразили надежду в правительстве региона.

«В связи с возникновением 13 января внештатной ситуации — поступившие в полицию сигналы о возможном минировании зданий школ — в Тюмени было эвакуировано около 50 тысяч детей. Все здания обследовали сотрудники полиции. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — говорится в официальном комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая волна эвакуации из образовательных учреждений Екатеринбурга произошла 12 января. Там неизвестные «заминировали» более 150 школ.

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