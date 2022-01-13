Нижний Новгород, , 15:52 — REGNUM Неизвестные сообщили о минировании школы №5 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Кроме того, проводится эвакуация в гимназии №1, школах №24, №46, №14 и №85, лицее №82. Об этом сообщили нижегородские СМИ 13 января со ссылкой на сообщения родителей школьников в социальных сетях.

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По данным нижегородских изданий, сообщение о минировании школы №5 поступило утром 13 января. Детей начали экстренно выводить из здания на улицу. Некоторых школьников забирают родители.

«На месте работают экстренные службы — дежурят пожарные машины и скорая помощь. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. При этом известно, что угрозы жизни учеников нет», — уточнили в НИА «Нижний Новгород».