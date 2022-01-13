Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил президента России Владимира Путина в том, что глава России якобы планирует уничтожить Украину как государство и реконструировать «советскую империю». Об этом украинский чиновник рассказал в интервью изданию «Украинская правда», опубликованном 13 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Давайте начинать с самого начала. Какой план у Путина? Он довольно прост, мы об этом публично говорим — это уничтожение нас как государства… Какой план сегодня у Путина? Внутренняя дестабилизация в нашей стране. Если только произойдет внутренняя дестабилизация, потом он будет иметь возможность воспользоваться этой дестабилизацией для того, чтобы сделать свое черное дело. Точка. Если не будет внутренней дестабилизации, будет гораздо сложнее выполнять те задачи, которые они поставили перед собой. Глобально у Путина есть план по реконструкции советской империи, а без участия Украины никакой империи не состоится, то есть она может быть, но карликовая», — сказал он.

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Заявление главы СНБО Украины обсудили в украинских телеграм-каналах 112.ua, «Первый независимый» и «headlines Украина», а также на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие отметили, что ни у кого не получается так разрушать украинское государство, как у властей Украины.

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«Украина сама себя уничтожает, причем так быстро, что Путину и делать ничего не нужно», — отреагировала Татьяна.

«Хватит пугать народ Украины Путиным. Все ваши сроки не сбылись. Это вам так хочется, чтобы он напал, а он ну никак не нападает», — пишет Василий.

Kremlin.ru Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина

«Уничтожение Украины как государства — это Данилов на своей должности!» — добавил Andrey.

«Наша власть сама активно делает дестабилизацию в стране своими действиями», — отметил Alex.

«Как можно уничтожить то, чего нет?!» — недоумевает Ната Ли.

«Вы сами себя уничтожили как государство. Украиной сегодня управляет Госдеп», — написал Андрей.

«И цены тоже Путин поднимает? И карточки на продукты тоже Путин хочет ввести? И пенсии, на которые пенсионеры выжить не могут, тоже Путин насчитывает?» — возмутилась Людмила.

«Настоящий враг Украины — это власть Украины!» — отреагировала Светлана.

«Да наше государство уничтожит наше нынешнее правительство», — добавила Людмила М.

«А что тогда делают украинские политики последние 10 лет? Не тоже самое?» — спросил ryadowoy.

«Как государство вы… уже сами Украину уничтожили», — отметил Dmitriy.

«Хочу спросить, а что у нас ещё есть государство?» — с сарказмом поинтересовался ShmelS.

«Так, как нас уничтожает [глава украинского правительства Денис] Шмыгаль с МВФ и Данилов, России и не снилось», — добавил Keybal.

«А долги за Украину Путин тоже хочет отдавать?» — смеется Ната Л.

«Где-то недавно я уже слышала про планы возродить советскую империю, буквально на днях… Ааааа, американские товарищи, простите, партнёры, хотя какие они нам партнёры, такую же фигню озвучили…» — написала Татьяна.

Mil.gov.ua Американские солдаты на Украине

«Откуда они все знают, что в планах Путина??? Они мысли его научились читать?» — смеется Anna.

«Государство Украина перестало существовать в 2014 году…» — отметил Андрей.

«Ну он-то (Путин — О. П.) хоть реконструировать хочет, а вы — только уничтожить», — отреагировала Nikoletta.

«Всё элементарно, Ватсон. Надо найти внешнего врага, чтобы всю вину за полный экономический, да и политический крах свалить на него. Жалко, что часть населения… верит в этот бред», — пишет Олег Дмитриевич.

«Пока украинская власть не развалит Украину, ее не в силах развалить даже Путин», — с сарказмом подытожил Николай Ф.

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