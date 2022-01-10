10 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена о том, что власти России хотят в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который существовал при СССР.

Мирослава Романенко, , 10:59 — REGNUM Власти России хотят в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который существовал при СССР, заявил 9 января госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Флаг СССР Рыжкова Анна © ИА REGNUM

«Я думаю, что это так, это одна из целей президента [России Владимира] Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», — сказал он в эфире телеканала CNN, отвечая на соответствующий вопрос.

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Заявление Блинкена обсудили в украинском телеграм-канале «Новое Издание». Многие отметили, что США сделали все, чтобы развалить Советский Союз, и до сих пор боятся возможности восстановления СССР. Иные добавили, что ключевое различие между политикой США и политикой России состоит в том, что цель США — развал, а цель России — восстановление.

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«Зачем он поднимает рейтинг Путина?» — задался вопросом «Мариуполь пишет».

«Вот и хорошо», — отреагировал Павлик Э.

«Да здравствует СССР», — написал Igor T.

«Дай Бог ему восстановить [СССР]. Америка обо*рется», — пишет Sergey T.

«Как же они боятся до сих пор СССР!..» — добавил Sega.

«Да ты, я вижу, холоп, никак не уймешься…» — отреагировал MBS фразой из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«И что в этом плохого?» — задался вопросом Тигран М.

«Кого ни послушаешь, все знают, чего хочет Путин. Может, Путина лучше спросить?» — поинтересовался Pampam.

«Цель Путина — восстановление. И это главное. А вот что он хочет восстанавливать, СССР, нормальные дружеские, взаимовыгодные отношения между странами или что-либо ещё — не важно. Главное — восстанавливать. И это главное отличие политики России от политики Запада, и особенно США. Западная политика — разрушение. Разрушение суверенитета стран, вплоть до убийства, разрушение экономических связей, разрушение морали и нормальных, предписанных природой и Богом взаимоотношений мужчин и женщин. Разрушение — цель Запада», — отметила «70 173 Хорошая».

«А почему бы и нет? Страшно? Ведь долго же Запад тужился развалить всё», — написала Светлана.

«Как он так быстро раскусил хитроумный план???» — смеется Oleg L.

«Даже если так, ваше какое дело? Вы же были рады, когда развалили Союз, а сейчас по вашей истерике видно, что В. В. Путин делает всё правильно, разве нет? Если вы так боитесь воссоздания союза… стран СНГ, значит, это всё-таки было мощное государство (СССР. — М. Р.). Ведь не зря же вы столько сил и денег тратили и тратите на уничтожение даже раздробленного Союза. Понаставили свои вонючие базы и биолаборатории для экспериментов над людьми…» — возмутилась Ирина Б.

«70 лет Союзом пугали, а когда развалили, пугают тем, что его могут воссоздать. Прям представляю, как российские олигархи отдают наворованное бабло в гос. распоряжение», — с сарказмом пишет Oleh P.

Борис Ельцин и Билл Клинтон White House

«Только Европа имеет право на союз?» — задался вопросом Sergey Z.

«А Путин-то в курсе?» — иронизирует один из комментирующих.

«Ну и хорошо, давно пора исправить предательство Ельцина, Шушкевича, Кравчука и Горбачёва», — добавил Jonny Di.

«Союза нет уже 30 лет, а как же эти… его боятся», — отреагировал V Busch.

«31-й год уже идёт, как нет СССР, а амеры до сих пор его очень сильно боятся. И продолжают постоянно поднимать уровень влияния Путина своими дебильными действиями и высказываниями», — подытожил Oleg B.

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