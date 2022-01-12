12 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, обвинившей Россию в том, что РФ якобы придумала план внутренней дестабилизации Украины.

Оксана Переможенко, , 18:02 — REGNUM Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд обвинила Россию в том, что РФ якобы придумала план внутренней дестабилизации Украины. Об этом политик заявила в ходе онлайн-брифинга.

США — Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это Россия создала этот кризис из ничего. Это Россия сосредоточила 100-тысячную армию у границ Украины. Это Россия подготовила для Украины внутренний саботаж, дестабилизацию… Это Россия вторглась на Украину в 2014 году, «насильственно оккупировала» Крым и продолжает вести войну на украинской территории. Украина ясно дала понять, что не намерена каким-либо образом угрожать России. Она хочет только мирного, демократического, европейского будущего для своего народа. И Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в нашей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», — приводит слова чиновницы украинское издание «Страна».

Заявление Нуланд обсудили на YouTube-канале «Телевизионной службы новостей» (ТСН, выходит на украинском телеканале «1+1»), а также в телеграм-канале Klymenko Time. Многие критически отнеслись к словам Нуланд, напомнив о том, что это США виновны в государственном перевороте на Украине в 2014 году.

Виктория Нуланд U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«А кто печеньки на майдане раздавал?..» — напомнил bronko.

«Именно Виктория Нуланд раздавала печеньки, а это другое», — с сарказмом добавила Галина.

«Загнали переворотом страну в войну и нищету, а виновата Россия», — пишет Александр.

«Главный дестабилизатор в стране — это антинародная система управления государством, которая саботирует выполнение конституции и других законов. А внешние враги просто пользуются ситуацией», — считает Евгений Ж.

«А нам нужен ещё кто-то, чтобы дестабилизировать ситуацию?! Наши сами отлично справляются», — написала Наталья В.

«С такими «друзьями», как Нуланд, никакой внутренний саботаж не нужен!» — отметил Владислав Б.

Владимир Зеленский и Виктория Нуланд President.gov.ua

«Нет, это уже просто достало!!! Во всех грехах обвиняют Россию… А сами такие невинные, просто ангелы во плоти…» — отреагировала Светлана Р.

«Чтобы что-то дестабилизировать, его нужно сначала стабилизировать. А не нищую, тонущую в коррупции и кредитах страну, они пугают вторжением! Да большая часть населения будет только рада (вероятно, речь о «вторжении» РФ. — О. П.), что хоть кто-то наведёт порядок!!!» — считает Виталий.

«Зачем России что-то готовить? На Украине сами всё уже сделали…» — спросил Сергей Л.

«А бешеные людоедские тарифы вследствие соглашений с ЕС, по требованию МВФ и по указке США, звериная жадность олигархов и их марионеточной власти, постоянный рост цен при самой низкой в Европе зарплате, пенсии старикам в 2 тысячи [гривен], уничтожение доступной медицины, закрытие половины оппозиционных СМИ и внесудебные незаконные расправы СНБО — это не факторы «дестабилизации — это… демократизация и западноевропейский цивилизационный выбор», — с сарказмом пишет mad max.

«Сдаётся мне, эти жабы опять что-то задумали», — добавил «Фенист Ясный Сокол».

«У нас самодостаточная страна, сами прекрасно себя дестабилизируем, тут и Россия не нужна!» — отметила Наталья П.

«Наверное, ожидают массовых протестов в своей колонии…» — написал «Быть Добру».

«Если ты чем-то недоволен, знай, это тебя россияне заставили быть недовольным», — с сарказмом отреагировал Антон О.

«Во всём Россия виновата. Удобно, когда есть на кого свалить все свои проблемы из-за кривого руководства», — отметил «Малюта Скуратов».

«А США не хотят дестабилизировать Россию?» — задался вопросом Алексей Б.

«Ха, здорово Нуланд придумала. Сначала печеньем кормила манкуртов, а когда те страну про*рали и начался хаос, сказала — это РФ виновата. Браво, тётка», — не без сарказма подытожил Артем М.

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