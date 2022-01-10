Сеть об участии Киева в диалоге с РФ: «Украину похоронили 8 лет назад»
Любая дискуссия по Украине в рамках диалога по безопасности с Россией требует присутствия за столом переговоров украинской стороны. Об этом 9 января заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«В Европе не может быть безопасности без безопасности на Украине… И, конечно, любая дискуссия по Украине (с РФ в рамках обсуждения безопасности) требует присутствия Украины за столом переговоров», — написал политик в своем блоге.
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Заявление Борреля обсудили в украинских телеграм-каналах «headlines Украина», «Новое Издание» и Klymenko Time. Многие указали на то, что после государственного переворота 2014 года Украина утратила субъектность.
«Именно так, флажочек поставите на стол, вот и присутствие», — иронизирует один из комментирующих.
«По-любому мы там присутствуем, ведь Украина — это США!» — смеется Irina I.
«От Украины Байден, не печалься, Боррель», — шутит Ната Л.
«А ведь над Украиной тупо стебутся! Причём на самом верху ЕС. Как ещё это назвать?» — недоумевает FREEDOM.
«Серьёзно??? И что там Украина может самостоятельно сказать, если она и полшага без согласований с ЕС и США не может сделать?..» — задалась вопросом Юлия.
«Увы, но мы потеряли свой суверенитет после 2013 года, где с нами ещё хоть кто-то разговаривал», — добавил Igor.
«Так должно быть, но никогда не будет, ибо нет субъектности», — отметил Коля.
«Об Украине без Украины. Это уже тренд и главный стёб в мировой политике», — написал «Kіевлянинъ».
"Это что-то в духе [заявления]: «Крым — это Украина», — пишет Offspring.
«Любое обсуждение о судьбе Марса требует присутствия марсиан…» — пошутил Иоанн.
«Так вы её [Украину] похоронили 8 лет назад…» — добавил «Частный Сектор», подразумевая государственный переворот на Украине, который произошел в 2014 году.
«Нет, не должен там Киев быть со своими хотелками. Пусть сначала выполнят то, что на себя взяли, а потом уже лезут», — отреагировал Константин П.
«Да ладно. Зачем? Байден потом позвонит Зеленскому, расскажет, о чем договорились и что надо делать, и нормально, как всегда, будет», — написал Кирилл.
«Да отстаньте вы от Борреля. Его заявления всё равно никто всерьёз не воспринимает», — отметил Alexander S.
«Вот, с одной стороны, вроде это правильно, и так должно быть. А с другой стороны, когда все знают, что на самом деле самые важные решения будут приниматься без мнения Украины, выглядит это как-то лицемерненько и нелепо. Как попытка неумелого фотошопа для улучшения внешнего вида», — добавила Лизанька.
«Ну, слова Борреля — это типа требований протестующих в Казахстане… Попросили — он и ляпнул. Только один нюанс забыл дед. Как ни парадоксально, но переговоры по Донбассу провести без Украины можно. А вот без России точно не получится. Россияне четко сказали, что с Украиной договариваться не будут. Так что Боррель может с Зелей сам договариваться, только кто это выполнять будет?!» — написал один из комментирующих.
«Да, да, а как же. Большие дяди покивали и продолжили общаться в своем кругу. Жозеп — тот ещё клоун», — подытожил Den.
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