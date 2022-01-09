Брюссель, 9 января 2022, 16:49 — REGNUM Любая дискуссия по Украина в рамках диалога по безопасности с Россией требует присутствия за столом переговоров украинской стороны, заявил 9 января верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия и США 9 — 10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.