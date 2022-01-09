9 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что Европейский союз предложил Казахстану помощь в урегулировании ситуации.

Оксана Переможенко, , 12:46 — REGNUM Европейский союз предложил Казахстану помощь в урегулировании ситуации и предостерег от дальнейшей эскалации насилия. Об этом, как сообщает 8 января ИА Красная Весна, заявил высокий представителя ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Важно предотвратить дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, постоянно проявлять сдержанность и избегать использования беспорядков в других целях. Мы готовы оказать помощь в мирном урегулировании кризиса», — сказал он.

Также Боррель добавил, что «внешняя военная поддержка» в виде войск ОДКБ «должна уважать суверенитет и независимость Казахстана, а также основные права всех граждан».

Заявление политика обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие с негативно восприняли слова Борреля, отметив, что Украине уже в 2014 году Европейский союз «помог», имея в виду государственный переворот с стране.

«Миротворцы драные, не разрушайте мир. Куда вы лезете, там войны. Сначала разжигаете, потом война продолжается годами. Вы таким способом продвигаетесь ближе к России», — отреагировала Юлия М.

«Так помогли уже. Организованные погромы явно без координации извне не обошлись», — добавил Zhenya K.

«Боррель уважает суверенитет Казахстана! Обсуждает это с Блинкеном, который уважает тот суверенитет еще сильнее. Ах, лапки! И оба не уважают суверенитет Китая… рядом с… [которым] пытались устроить Казахстан, как Украину рядом с Россией…» — не без сарказма пишет Наталія Б.

«А они их просили помочь???» — недоумевает Инна Х.

«А они сами везде сунут свой нос», — ответил ей Иван Л.

«Ещё те помощники! Одним уже помогли, до сих пор разгребаем», — отметил Николай В.

«А может, не надо?!» — отреагировала Елена П.

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен President.gov.ua

«Вы уже помогли Украине стать самой бедной в Европе… Не лезьте в Казахстан со своим самоваром…» — призвала Лариса П.

«Всё идёт не по их плану?» — с сарказмом поинтересовался Vadim G.

«Не лезьте в чужие страны! Вы — разрушители мира», — добавила Антонина Щ.

«Пусти слона в посудную лавку», — иносказательно отреагировал Konstantin L.

«Конечно, хотят помочь, ведь такая себе вишенка на их тортике… Казахстан имеет [крупнейший в мире космодром] Байконур, добычу золота, меди, нефть, уголя, экспортёр бриллиантов…» — отметила Tatjana S.

«Уже и туда добираются…» — добавила Галина К.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да-да, Януковичу вы уже в 2014-м помогли…» — напомнил Евгений З.

«А их кто-то просил о помощи? Кого просили, те и прибыли на помощь…» — написала Вита С.

«Кто бы сомневался. Эти помогут развалить страну», — пишет Елена Л.

«Может, странам ОДКБ уже пора Евросоюзу помочь?» — с сарказмом спросил Олег Валентинович.

«Имея таких помощников, террористов не надо», — отметил Сергей К.

«От вашей «помощи» мутит весь мир!» — подытожила Людмила З.