Депутат Рады от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко, поздравляя украинцев с Рождеством Христовым, ошибочно поздравил соотечественников с Пасхой, применив традиционное пасхальное приветствие «Христос воскрес». Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Публикацию с соответствующим поздравлением Тищенко разместил на своей странице в социальной сети Facebook, однако она в скором времени была удалена. Скриншоты поздравительного поста депутата сохранили подписчики, и снимок публикации был распространен в украинских социальных сетях, спровоцировав обсуждение среди пользователей украинских соцсетей.

Static.rada.gov.ua Депутат Рады от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко.

Инцидент обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое Издание» и «Первый независимый».

«Хорошо начался2222 год. Не успели оглянуться, а уже Пасха», — иронизирует Олег К.

«Он такой же верующий, как я — паровоз!» — пишет Ilya K.

«Имидж дурака выгоден — и народ отвлечь, и взятки гладки!» — добавил Vadim.

«А что, пасхальная радость она и в Рождество радость», — написал Petr B.

«Ну попутал, пацану простительно, читать и писать умеет», — отреагировал Viktor C.

«Тищенко просто атеист, потому и не соображает в этих делах», — предположила Edda.

«До Пасхи ведь могут и не дотянуть… Так что наперёд на всякий пожарный поздравил», — шутит Ники.

«В православной традиции «Христос Воскресе» может быть просто каждодневным приветствием. Можно допустить, что он просто искренне верующий человек», — не без иронии добавил Dmitry I.

«Ну ошибся, и что?» — не понимает Светлана Б.

«В этом вся Украина! Это уже даже не смешно. Для нормальных людей это трагедия!» — написал Андрей Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Ой, а им не все равно, у них с их грошенятками и владой (деньжатами и властью — О. П.) каждый день — праздник, неважно, чему он посвящён и как называется», — отреагировал Денис.

«Боже, у одного 2222 год наступил, у другого Христос зимой воскрес! Что они там курят?» — задалась вопросом Elena.

«Вот такие у нас в парламенте «грамотные» депутаты…» — задумалась Galina.

«И чтоб два раза не вставать, еще и с Пасхой!» — смеется 65 413.

«Вот эти люди пишут и принимают законы, по которым нам нужно жить?..» — задалась вопросом Vera.

«А ему одинаково фиолетово, что Рождество, что Пасха. Обычный приспособленец. Лишь бы бабло шло», — отметил Виктор.

«Николай Тищенко, я уверен, специально сегодня написал «Христос Воскресе» в публикации, зная, что это создаст волну упоминаний его фамилии в СМИ. СМИ и блогеры наперебой начали публиковать, и все ржут: «посмотрите, какой Тищенко тупой». Оно-то, может, и так, но, скорее всего, этот удачный имидж решили продолжать и главное — поддерживать постоянно. Люди смотрят и думают, «надо же, какой тупой депутат», и радуются, ведь они не такие тупые. Только Коля Тищенко деньги мутит и ржёт, а люди — не тупые и не путают Пасху с Рождеством, зато кряхтят, оплачивая коммуналку. Объективно, пока вы не проедете на своём Майбахе мимо Мерседеса Тищенко или хотя бы на таком же Мерседесе, то тупой олень не он, а вы. Ну, согласитесь, это принять намного сложнее, чем «депутата — идиота», — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист Василий Апасов.

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