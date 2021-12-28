Киев, , 00:43 — REGNUM Оговорку в ходе своего выступления допустил мэр Киева Виталий Кличко, поздравив жителей города со скорым наступлением «2220 года». Об этом 27 декабря сообщило издание «Страна.ua».

Виталий Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"С хорошим настроением встречаем Новый, 2220 год», — сказал глава украинской столицы.

После он попытался исправить ошибку, но вновь оговорился, сказав «2222 год».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Владимир Кличко заявил, что коммунальные службы Киева будут бороться с гололедом, «посыпая дороги снегом».

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