28 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях с юмором отнеслись к инциденту с мэром украинской столицы Виталием Кличко, который в ходе своего выступления допустил оговорку и поздравил жителей города со скорым наступлением «2220 года».

Оксана Переможенко, , 15:45 — REGNUM Оговорку в ходе своего выступления допустил мэр Киева Виталий Кличко, поздравив жителей украинской столицы со скорым наступлением «2220 года». Об этом 27 декабря сообщило издание «Страна.ua».

Виталий Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"С хорошим настроением встречаем новый, 2220 год», — сказал глава украинской столицы.

После этого градоначальник Киева попытался исправить ошибку, но вновь оговорился, сказав «2222 год».

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Инцидент обсудили на странице заместителя главного редактора издания «СтранаUA» Светланы Крюковой, а также в телеграм-каналах «Леся из Страны» и «Наглый».

"Ну… он же человек будущего… «Не все могут смотреть в завтрашний день… А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»… (цитата Кличко. — О. П)», — добавил Vladimir V.

«А ведь это лучший из лучших, кто сегодня по велению случая на сцене», — смеется Игорь П.

«Мужик!.. Уже в 2220-й семимильными шагами идёт…» — с сарказмом пишет Vlad V.

«Да… Время слегка ускорилось… Зато мы теперь все знаем, что в ближайшие 200 лет конца света не будет», — пошутила Tatiana N.

«Не только лишь все могут смотреть в завтрашний день! Только Кличко может», — шутит Andrei G.

«Кто живет на [Украине] — в цирке не смеётся. Да и на *рен ему тот цирк, когда каждый день такая веселуха? Реально — это лучшие люди города», — написал Саша Т.

«Только настоящие пацаны встречают 2222 год…» — добавил Алексей И.

«Когда думаешь, что уже дно, и тут же постучали снизу», — отреагировал Сергій Л.

Виталий Кличко в костюме деда Мороза Kyivcity.gov.ua

«Какой год — такое и поздравление», — написал Роман К.

«Вот он — человек из будущего!» — смеется Александр М.

«Ну он как всегда! Неужели хоть раз нельзя произнести нормально поздравление, ну действительно», — недоумевает Людмила И.

«А метро на Троещину будет в 2220 году?» — иронизирует Виталий С.

«Ставлю на 2222-й. Это красиво!» — пошутил Сергей Б.

«Экзамен на следующего президента успешно сдан!» — добавил не без иронии Сергій Є.

«Я бы с удовольствием встретил 2222 год, но… разорю Пенсионный фонд», — отметил Владимир П.

«В паспорт свой пусть заглянет. Лапоть», — призвал Sleepy Bear.

«В критической ситуации у Кличко отключается небольшая часть мозга, отвечающая за всё», — с сарказмом пишет Odin Dva.

«Вот что вы хотите от спортивного инвалида? Если бы вам так по башке настучали, вы бы даже алфавит забыли», — написал Valera R.

«Виталик себе не изменяет», — добавила Лена.

«Нынешнее состояние Киева ближе к 1922 году, так как деградация столицы идёт полным ходом», — заметил Anatoly R.

«Генератор случайных чисел», — иронизирует ИN.

«Вот кто точно знает про завтрашний день», — с сарказмом отметила Vіka M.

Виталий Кличко во главе протеста на Евромайдане. 30 ноября 2013 года (сс) Mstyslav Chernov

«Виталя прямо молодец — и к обороне Киева готов, и 2222 год встречать», — пошутила Наталья.

«Двоечник», — с сарказмом написал Вячеслав С.

«Количество двоек запутало Виталю», — добавила Яна.

«Вот почему говорит он, а стыдно мне?» — задалась вопросом Елена А.

«Поздравляю киевлян с прекрасным выбором. Вы лучшие», — смеется Алексей.

«Креативный мэр. Потомков вот поздравил», — иронизирует Юрий Я.

«Кто за него голосовал, вообще соображал, как он вообще может давать распоряжения? Догадывайся, мол, сам, что я там сказал. Так ведь не должно быть в принципе», — отметил Kalinov Most.

«Ну а… [чего] — пока пипл хавает, бабло мутится. А вы улыбайтесь», — добавил Link_Nik.

«Киевляне!!! Поздравляю вас с будущим!!!» — подытожил Evgeniy M.