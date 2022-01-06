Погодные катаклизмы, устранение вододефицита благодаря природе, громкие отставки, задержания и скандалы — ИА REGNUM предлагает читателям обзор главных событий 2021 года в Крыму.

Вид Крыма. Иван Айвазовский. 1871

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Без воды и с водой

Дефицит пресной воды, который сложился в Крыму в 2020 году, продолжился и в 2021 — почти до конца весны. На решение проблемы правительством РФ были выделены десятки миллионов рублей. В числе возможных решений называлось в том числе строительство опреснительных установок.

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Однако к концу весны ситуация постепенно нормализовалась. Постепенно были сняты ограничения на потребление воды для населения, которые действовали с августа — сентября 2020 года. Помогли осадки — с апреля в регионе периодически накрывали сильные ливни, дважды за лето Крым пережил крупные наводнения. В итоге к концу года, по заявлениям руководства, воды в водохранилищах региона скопилось столько, что хватит как минимум на год.

Цитата из видео на YouTube Аянское водохранилище. Крым

Политические скандалы

2021 год в Крыму ознаменовался целым рядом политических скандалов. Прежде всего, это череда отставок и уголовных дел в отношении крупных чиновников.

Самыми громкими отставками года стали увольнение минувшей осенью вице-премьера правительства Крыма Евгений Кабанова (успевшего весной 2021 года засветиться ещё и в самолётном дебоше), главы Минстроя Михаила Храмова, а затем — и одного из «ветеранов» крымского правительства Арины (Веры) Новосельской.

Кабанов и Храмов были уволены буквально друг за другом — 22 и 23 сентября. А 24 сентября оба уже были арестованы по обвинению в хищении 57,5 млн рублей при строительстве водовода от Ивановского водозабора в Симферопольском районе до водоочистных сооружений гидроузла. Отметим, что ни один, ни второй фигурант своей вины не признавали — по заявлению защиты экс-чиновников, деньги были возвращены в бюджет до возбуждения уголовного дела.

Rk.gov.ru Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов

Об этом: Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов отправлен под арест

Вера, она же Арина Новосельская занимала пост министра культуры Крыма с 2014 года и считалась одним из самых «устойчивых» чиновников, хотя скандалов вокруг неё было немало. Так, в марте 2021 года она попала в анекдотическую ситуацию: прямо на совещании у главы Крыма, которое транслировалось в соцсетях, министр культуры смачно выругалась матом. Позже она объяснила свою реакцию техническими проблемами.

Жители Крыма в соцсетях задавались вопросами: уволят ли Новосельскую после такого выступления? Тогда не уволили. Однако уже в ноябре она лишилась должности, после того как была задержана правоохранителями по обвинению в получении взятки в 25 млн рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Об этом:Глава Крыма уволил министра культуры Новосельскую, арестованную за взятку

Rk.gov.ru Арина Новосельская

Вообще 2021 год стал урожайным на отставки для Крыма. В частности, в регионе сменился министр экологии и природных ресурсов, министр здравоохранения (проработал Александр Остапенко в этой должности около года), министр транспорта, зампредседателя Совета министров — министр сельского хозяйства, министр ЖКХ, министр топлива и энергетики. Покинул должность мэр Керчи, были уволены главы администраций Судака, Джанкоя, Феодосии, Симферопольского и Сакского районов, мэр Белогорска (также стал фигурантом уголовного дела), а уже совсем под конец года покинул должность мэра Симферополя Валентин Демидов.

Сменила Крым на Кабо-Верде

Ещё одно важное для Крыма политическое событие — переход на новую работу бывшего прокурора региона и депутата Государственной думы РФ VII созыва Натальи Поклонской.

Ещё в апреле Поклонская, судя по всему, готовилась к участию в выборах в Государственную думу VIII созыва в сентябре 2021 года. Она приняла участие в праймериз, активно вела социальные сети, встречалась с жителями Крыма.

Об этом: Поклонская зарегистрировалась на праймериз «Единой России»

А в конце мая экс-прокурор внезапно снялась с праймериз сообщила о «новой работе». Интрига о том, на какую именно работу переходит Поклонская, сохранялась несколько недель, и только в августе стало известно о назначении ее послом в Кабо-Верде, а в октябре это назначение состоялось официально.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

По теме: Наталья Поклонская назначена послом в Кабо-Верде

Большая вода: беда и спасение

В 2021 году природа сполна расплатилась с Крымом за засуху 2020 года. Уже с мая регион накрыли сильные ливни, сильные дожди фиксировались в регионе в начале июня. Штормовые предупреждения объявлялись буквально через день.

А 17 июня ливни обрушились на Ленинский район и Керчь — в регионе выпало сразу две месячные нормы осадков. Город-герой буквально за считанные часы ушёл под воду. В регионе объявили режим ЧС, людей эвакуировали из зон подтопления.

Об этом: Керчь затопило из-за сильных ливней

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

На следующий день, 18 июня, непогода с новой силой обрушилась на полуостров, на этот раз досталось Ялте. Вышедшие из берегов реки потоками смывали автомобили, в городе на время отключали электроснабжение и водоснабжение, пострадали десятки человек, были и погибшие. Только за эти два дня регион понёс колоссальные убытки, однако был и один большой плюс — проблема вододефицита в регионе была временно решена.

Но на этом дожди не прекратились. В 20-х числах июня сильные ливни вновь прошли в Ялте, в начале июля дожди обрушились на Бахчисарайский район. В августе новое наводнение произошло в Керчи.

Ущерб от летних наводнений в Крыму оценивается почти в 10 млрд рублей — убытки понесли обычные жители, предприниматели, бюджетные учреждения, сельскохозяйственная отрасль.

Туризм в пандемию

Положительным итогом 2021 года для Крыма стал рост туристического потока — Симферопольский аэропорт ставил новые рекорды один за другим, общее число гостей Крыма в 2021 году достигло 9,5 млн человек — это на 20% больше, чем в 2019 году.

Krimoved-library.ru Симферополь

Благодаря туристам выросли и доходы региона — налоговые поступлений от курортной отрасли только за девять месяцев года составили более 3,5 млрд рублей, что на 40% выше, чем в 2019 году.

Отметим, что в конце 2021 года власти Крыма подтвердили намерение отказаться от введения курортного сбора — регион входит в эксперимент по взиманию сбора с туристов с 2018 года, однако до сих пор на курортах полуострова действует нулевая ставка. Власти это объясняют тем, что прежде всего необходимо вывести в легальное поле «теневые» средства размещения. Для сравнения — в соседнем Краснодарском крае до сих пор ставка курортного сбора составляла 10 рублей с человека в сутки, а с 2022 года она увеличена в пять раз — до 50 рублей.