Симферополь, , 14:06 — REGNUM Заместитель председателя правительства Республики Крым Евгений Кабанов получил административный штраф за отказ надеть маску на борту самолёта. Об этом стало известно 29 марта.

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»Был составлен административный протокол. Конечно, неукоснительно выполню требование о штрафе», — цитирует Кабанова «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымский общественник Александр Талипов на своей странице в соцсети опубликовал копию письма на бланке «Аэрофлота» в адрес полпреда президента России в Южном федеральном округе, в котором сообщалось о том, что заместитель председателя правительства Крыма Евгений Кабанов, следовавший 23 февраля рейсом из Москвы в Симферополь, игнорировал требование надеть маску, а также нецензурно высказался в адрес бортпроводников. Также сообщалось, что Кабанова в аэропорту Симферополя передали сотрудникам полиции. Позже глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в ситуации разбираются правоохранительные органы.

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