2021 год для Забайкалья был разным: тревожным, сложным, насыщенным, богатым на победы и достижения, порой радостным, а порой грустным.

Иван Шилов ИА REGNUM Забайкалье

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Мороз и алкогольные отравления

Забайкальский край 2021 год начал с обморожений и травм. В период новогодних каникул общее число травмировавшихся составило 88 человек. Холодовые увечья получили 25 человек, из которых 14 — читинцы. Впервые за последние три года были зарегистрированы четыре летальных случая от отравления алкоголем и суррогатом.

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В новогодние выходные было зарегистрировано на тысячу вызовов скорой помощи больше, чем в предыдущие годы.

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SARS-CoV-2: борьба с переменным успехом

Как и вся страна, край боролся с коронавирусом. За год случалось всякое — новые волны, дистанционное обучение, ограничения для бизнеса, меры поддержки всем, кто пострадал в этот непростой период, свадьбы только для двоих — в масках и перчатках, закрытие развлекательных центров и спортивных секций, введение QR-кодов. Чтобы бороться с болезнью, в стране с января идёт вакцинация. Уже более 500 тысяч забайкальцев сделали прививку — кто-то уже прошёл ревакцинацию.

75.ru Вакцинация в Забайкальском крае

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Не обошлось без перегибов. В конце года губернатор Александр Осипов на всю страну прославился своими заявлениями о понуждении к вакцинации: 13 декабря на оперативном совещании в правительстве региона он распорядился «оцеплять кварталы» и вакцинировать «по спискам» с привлечением военных. Когда со всей страны в его социальных сетях стали публиковать негативные оценки, Осипов и вовсе закрыл комментарии. Позднее он уточнил свою позицию, заявив, что готов лично пойти по домам для вакцинации, чтобы всех «обработать».

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Инвестиции и зелёная энергетика

В 2021 году Забайкалье приступило к строительству новой солнечной электростанции мощностью 70 МВт. Этот проект обещает стать одним из крупнейших на территории Сибири и Дальнего Востока. Общий объём инвестиций составляет порядка шести миллиардов рублей.

«Край готов поделиться своим лучезарным солнцем со всей страной. Есть вероятность, что солнечные электростанции появятся в Сретенском, Агинском, Забайкальском районах и, конечно, в солнечном городе Борзе. Мы заинтересованы в строительстве станций у нас, чтобы получать от этого экономический эффект и рабочие места», — пояснил замминистра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Александр Суханюк.

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Ещё одно важное инвестиционное решение было принято в рамках Петербургского международного экономического форума на площадке ВЭБ: правительство Забайкальского края и администрация Каларского муниципального округа заключили соглашение о социально-экономическом взаимодействии с «Удоканской медью» на сумму 400 миллионов рублей.

«Объем финансовой помощи с учетом финансирования до конца 2021 года составит уже 1,5 миллиарда рублей. Усилия компании, прежде всего, нацелены на создание комфортных условий для жизни на территории Каларского округа, однако немалая доля финансовых средств компании инвестируется в поддержку инициатив и проектов на территории Забайкалья в целом и Читы», — отметил председатель совета директоров «Удоканской меди» Валерий Казикаев.

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Важнейшим документом стала утверждённая российским правительством комплексная программа ускоренного социально-экономического развития Забайкальского края, рассчитанная до 2035 года. Согласно распоряжению главы правительства Михаила Мишустина от 18 августа 2021 года, в ней обозначены такие приоритеты, как: повышение качества и доступности медицинской помощи, улучшение жилищных условий, дополнительные меры защиты от стихийных бедствий, модернизация транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный транспорт

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Ущерб казне

В марте Забайкалье отметилось коррупционным скандалом с выделенными, согласно указу президента России Владимира Путина, 200 млн рублей для ликвидации последствий природных пожаров.

По данным правоохранителей, выделенные деньги предназначались в том числе для строительства пожарных депо в трёх районах края — Оловяннинском, Балейском и Ононском. Однако в октябре 2020 года некие неустановленные должностные лица департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края превысили свои должностные полномочия и неправомерно добились расторжения государственного контракта с фирмой, победившей на аукционе (застройщик был готов приобрести и смонтировать здания пожарных депо за 91 млн рублей).

Как полагает следствие, воспользовавшись режимом повышенной готовности, позволяющим обходить обязательные конкурсные процедуры, чиновники заключили новый госконтракт на строительство депо с другой фирмой. Сумма работ по нему выросла до 124 млн рублей. Таким образом, ущерб казне следователи оценивают в 32,8 млн рублей.

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Во власти стихии и обстоятельств

В 2021 году Забайкалье прошло и огонь, и воду, и медные трубы. Мощный штормовой ветер, бушевавший 15 марта, снёс десятки крыш, повредил множество строений и электропроводов. Только в декабре удалось отремонтировать все 135 пострадавших объектов.

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Исключительно редкое погодное явление 24 марта произошло в Чите: мокрый снег и гроза.

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Летом (в июне-июле) в результате обильных осадков пострадало 17 районов края, где объявлялись режимы ЧС. Всего в зонах подтопления оказалось почти 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота.

Паводками было размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

«Большинство последствий наводнения нам удалось преодолеть, в том числе не без помощи добровольцев из разных уголков страны. После наводнения пострадавшие дома имели ужасающий вид, по полметра ила и грязи принесла с собой вода. В итоге люди остались без самого необходимого, начиная от посуды и заканчивая постельным бельем и одеждой. Огромную помощь оказали предприниматели и добровольцы не только из Забайкалья, но и из других регионов», — отметил губернатор Забайкалья Александр Осипов. Сумма ущерба составила 3,7 миллиарда рублей.

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В 2021 году Забайкалье произошла вспышка африканской чумы свиней (АЧС): бригадами по отчуждению изъято более 2450 голов свиней и 3,4 тонны свиной продукции из 115 хозяйств.

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В декабре Забайкалье вновь постигло наводнение. По причине значительного повышения уровня грунтовых вод под лёд ушли 115 домов 25 населенных пунктов Забайкалья и 10 километров дорог.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

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Пьянству — бой!

Власти Забайкальского края, обеспокоенные тем обстоятельством, что почти 50% жителей региона в возрасте от 18 до 39 лет страдают наркологическими расстройствами, объявили о начале реализации проекта «Пятилетие спорта» и старте программы по борьбе с алкоголизмом. Туда вошли мероприятия по ужесточению правил продажи алкоголя, изучение подобных практик в других регионах и их внедрение.

Увы, но результаты пока плачевны. В Забайкальском крае за 9 месяцев 2021 года от токсического действия алкоголя погибли 132 из 237 пострадавших, это больше, чем за весь 2020 год (124 и 206 соответственно).

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь

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Алкоголь сыграл не последнюю роль в апрельской трагедии, произошедшей в охотничьих угодьях Карымскоого района, где были убиты начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов и его знакомый.

По предварительным данным, компания находилась в помещении охотничьего дома, расположенного в 50 км от села Урульга. В какой-то момент 62-летний мужчина, который неофициально работает сторожем в охотничьем хозяйстве, в ходе конфликта взял гладкоствольное охотничье ружьё 12-го калибра и произвел по одному выстрелу в своих обидчиков. Шихов скончался на месте, второй — по пути в больницу.

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Для людей

В Забайкальском крае многие чиновники весьма хорошо услышали посыл российского президента Владимира Путина, который неоднократно говорил, что работа должна вестись «в интересах граждан страны, в интересах России».

К примеру, в 2021 году значительно (до 100 человек) уменьшился список забайкальских обманутых дольщиков. Как пояснил руководитель регионального департамента государственного имущества и земельных отношений Сергей Быстров, благодаря различным мерам поддержки и работе правительства Забайкальского края около 40 обманутых дольщиков в 2021 году еще получат свои квартиры.

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С 13 апреля 2021 года в крае была открыта продажа билетов на новый прямой пригородный пассажирский поезд сообщением Чита — Сретенск. На запуск данного направления из краевого бюджета предусмотрено более 10 миллионов рублей. Оплата будет производиться по факту перевозок. Стоимость билета составила 950 рублей.

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Масштабные стройки, ремонты, реконструкции, благоустройства территорий велись целый год в Забайкалье по нацпроектам и дальневосточной субсидии. Так, ранее по программе социального развития центров экономического роста была капитально отремонтирована больница в селе Бада, преобразился парк в посёлке Новая Чара, медицинские учреждения региона получили новое оборудование и многое другое.

По нацпроекту «Образование» в столице Забайкальского края завершили строительство самой большой во всем регионе школы, рассчитанной на 1100 учеников. Это единственная школа, которую возвели в Чите за последние 30 лет. Изначально школу должны были достроить к концу 2020 года, но коронавирус и закрытие границ внесли свои коррективы. А теперь все шесть блоков здания полностью готовы, запущены инженерные системы, благоустроена территория.

Для себя

Далеко не все сотрудники Управления Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю и его подразделений оказались честны при указании полученных доходов. А некоторые и вовсе не стали заполнять декларацию.

В ходе проверки установлен факт непредставления сведений о расходах государственным гражданским служащим Управления — в 2019 г. им в собственность приобретен земельный участок и дом, совокупная стоимость которых превышала общий доход служащего и его супруга за три предшествующих сделке года.

Прокуратура края, прокуроры Центрального и Ингодинского районов г. Читы, Забайкальского и Нерчинского районов, Краснокаменский межрайонный прокурор установили факты представления недостоверных (неполных) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера более чем 40 государственными служащими налоговых органов.

Выявлены факты занижения полученных доходов как самими служащими, так и их супругами, в том числе при продаже автомобилей, неуказания банковских счетов, недвижимого имущества и акций.

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Выборы

По партийным спискам думский барьер в Забайкалье преодолели пять партий: ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР и «Новые люди». Всего в Забайкалье необходимо было избрать двух глав муниципальных районов, 79 глав городских и сельских поселений. В девяти районах состоялись выборы депутатов советов районов и в 86 городских и сельских поселениях — депутатов советов поселений.

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Байкальский вопрос

Для Байкала 2021 год ознаменовался ухудшением природоохранного законодательства и непомерной антропогенной нагрузкой. К концу года и вовсе выяснилось, что в связи со значительным ослаблением природоохранного режима озера Байкал и молчанием чиновников, ЮНЕСКО рассматривает вопрос об изменении статуса Байкала: «Священное море» рискует встать в один ряд с разрушенными террористами древними городами Ирака, Сирии и Ливии, а также тропическими лесами Латинской Америки, уничтожаемыми незаконной вырубкой и браконьерством. А в России это может быть первый объект «Всемирного наследия, находящийся под угрозой».

NASA Байкал из космоса

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Тем временем активисты для привлечения внимания к байкальскому вопросу организовали супермаркет «Мой Байкал»: с ноября мусор с берегов Байкала стал доступен для покупок в интернете. На специализированном сайте mybaikal. store можно приобрести банки, бутылки, зубные щётки, использованные батарейки и даже подгузники.

Цена товаров указана с учётом ущерба окружающей среде. К примеру, про алюминиевую пивную банку сказано, что она не только отлично сохраняет вкус напитка, но и может служить памятником бурного веселья в течение 500 лет. Покупатели приобрели уже 300 штук по цене 980 рублей.

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«Несмотря на все эти злоключения, которые произошли в 2021 году (наводнения, пандемия, ураган и так далее), нам удалось организовать ровно всё то, что перед нами стояло в задачах. А самое главное, мы наметили для себя определённые планы, которые помогут сделать человека центром, вокруг которого должны быть реализованы все мероприятия, направленные на развитие Забайкальского края.

Нас ждут большие перемены, потому что сейчас мы только восстанавливали социальную сферу, которая, к сожалению, была обделена вниманием, а сейчас мы должны посвятить свое время именно её развитию», — подчеркнула в конце года вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова.

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