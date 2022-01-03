2021 год, как практически и во всём мире, в Туве прошёл под знаком продолжающейся борьбы с пандемией коронавируса. Однако главным событием года стала смена власти в республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол

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Отставка года

7 апреля неожиданно для многих наблюдателей, а также для местных жителей глава региона Шолбан Кара-оол досрочно ушёл в отставку по собственному желанию. Он возглавлял республику непрерывно 14 лет — с 2007 года. Сам экс-глава назвал своё решение осознанным, принятым самостоятельно, согласованным с президентом Владимиром Путиным.

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При этом в свои 55 лет он не думает уходить на пенсию, хотя заявил, что для него выше должности главы Тувы нет. На выборах в Государственную думу восьмого созыва Шолбан Кара-оол стал вторым по счёту в партийном списке «Единой России» от трёх регионов — Красноярского края, Хакасии и Тувы. Чем фактически гарантировал себе месте в нижней палате российского парламента.

Успешно избравшись, экс-глава стал не просто рядовым депутатом, а был назначен вице-спикером. На этой должности он будет курировать работу комитетов по региональной политике и местному самоуправлению, а также по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Kremlin.ru Шолбан Кара-оол

Новый глава

На его место в качестве исполняющего обязанности главы республики указом Владимира Путина был назначен бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг, которого Кара-оол назвал «выходцем из нашей команды». С 2018 года до своего назначения он возглавлял компанию «Тываэнергосбыт».

На первом же аппаратном совещании правительства новый глава региона начал менять устоявшийся порядок работы, напомнив подчинённым, что служат они не конкретной персоне, а государству. Кроме того, он поручил скорректировать индивидуальную программу социально-экономического развития, принятую при прошлом главе. По словам Ховалыга, эффективность ряда проектов вызывает сомнения.

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В июне его зарегистрировали в качестве кандидата на выборах главы региона от партии «Единая Россия». В результате трёхдневного голосования 17−19 сентября 2021 года Владислав Ховалыг одержал победу — за него проголосовали 142,1 тыс. человек из 163,7 тыс. пришедших на избирательные участки.

Rtyva.ru Владислав Ховалыг и Шолбан Кара-оол

Угольный вопрос

Одним из наиболее заметных решений нового главы стало противостояние с «Тувинской горнорудной компанией» — одним из системообразующих предприятий Тувы. Ховалыг обвинил компанию в завышении цен на уголь для населения. По его словам, ТГРК в себестоимость топлива включала косвенные расходы, а прямые затраты он назвал раздутыми.

«Уж не говорю о том, что на внешних рынках компания подчас продавала уголь по меньшей стоимости, чем предприятиям, учреждениям и жителям республики. Фактически покрывала за наш счёт издержки и получала прибыль, причем неплохую — по 200−230 млн рублей в год», — отметил он.

В начале сентября он своим указом ограничил максимальную цену для жителей в размере 2220,1 рубля за тонну. Компания оспорила решение в суде, однако правительство республики приняло новый указ. Дело дошло до Москвы, и к концу года сторонам удалось найти устраивающее всех решение.

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(сс) FAndrey Добыча угля

Выход из тени?

Урегулирование угольного вопроса Владислав Ховалыг включил в число своих главных достижений на посту главы наряду с включением в планы Минэнерго РФ строительства новой высоковольтной ЛЭП для Тувы. Это позволит повысить общую мощность региональной энергосистемы более чем в два раза.

Напомним, что энергодефицит, а также высокие цены на электричество являются одним из основных тормозов развития республики. Новая линия позволит начать освоение крупных месторождений меди и золота, а также подключить к единой энергосистеме треть территории Тувы, которая до сих пор вынуждена жить на автономных генераторах.

Кроме того, в июле впервые были снижены тарифы на электроэнергию — на 25−36 копеек для населения и на 15−28% для индивидуальных предпринимателей и предприятий. Как отмечается, на жителей и бюджетные организации приходится до 59% потребляемой электроэнергии в республике, остальные 41% — на предприятия реального сектора экономики.

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