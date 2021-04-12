Кызыл, , 11:19 — REGNUM Врио главы Тувы Владислав Ховалыг 12 апреля провёл первое аппаратное совещание с членами правительства. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, он напомнил о 60-летнем юбилее полёта Юрия Гагарина в космос, поздравив с Днём космонавтики.

«Что касается нас с вами, в космос пока мы не полетим, но определенных высот в нашей работе, поставленных целей должны достигнуть», — отметил он.

Новый руководитель региона потребовал от подчинённых провести планёрку в своих ведомствах после обеда, назвав недопустимым перенос их на вторник. По его словам, самое важное правительства в настоящее время — не расслабляться и работать, как единая команда.

«Напоминаю, что госслужащие служат государству, а не конкретной персоне. Каждый из руководителей должен определиться — готов, имеет искреннее желание интенсивно работать, добиваться поставленных целей или что-то мешает, не устраивает, лучше ему заняться чем-то другим», — подчеркнул Ховалыг.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий глава республики Шолбан Кара-оол ушёл в отставку по собственному желанию 7 апреля. Вместо него указом президента РФ Владимира Путина был назначен бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг.

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