8 ноября 2021 | Время чтения 9 мин

Анастасия Степанова, , 07:12 — REGNUM Красноярскому губернатору Александру Уссу второй раз за год прочат досрочную отставку, ссылаясь на один из самых низких рейтингов среди глав регионов, на оценку которого из бюджета края, к слову, ежегодно тратят миллионы рублей. Несмотря на то, что тема отставки стала частью федеральной медиаповестки, в неё мало кто верит, но при этом шансы на новый срок оценивают также не высоко. В этот раз Уссу припомнили и сына-бизнесмена и образ эдакого барина, далекого от бед народа, а также наличие личного бизнеса (пусть и переданного в доверительное управление) и многое другое. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Губернатор Красноярского края Александр Усс Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время ноябрьских праздников одной из тем медиаповестки стали слухи о возможной отставке губернатора Красноярского края. Но с учётом, что это только за 2021 год второй раз, в досрочный уход Александра Усса мало кто верит. В то же время звучат версии, что по истечении полномочий пойти на новый срок у него не выйдет — слишком много претензий.

Телеграм-канал «Незыгарь» отмечает, что «в регионе у губернатора сложилась устойчивая репутация человека, далекого от народа», «эдакого барина».

Напомним, год назад — зимой 2020 года — Усс стал фигурантом скандала, и тогда заговорили о возможной досрочной отставке. Это при том, что кресло он занимает всего-то ничего (особенно на фоне рекордсменов навроде Кадырова и Минниханова) — с сентября 2017 года. Год назад Уссу припомнили и «чёрное небо», и бронь отеля в Сочи, и скандал с журналистом телеканала «Россия», и скандалы в лесной отрасли, и резкость в общении с жителями (вспомнить хотя бы эпизод с подтопленным Канском). Добавились позднее претензии к тушению, а точнее — не тушению, полыхающей тайги.

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Александр Усс прибыл в пострадавший от паводков Канск Krskstate.ru

И всё это на фоне роста благосостояния губернаторской семьи.

Семейный бизнес

У самого Александра Усса, несмотря на то, что он уже четыре года как губернатор, официально в активе есть коммерческая компания — доставшееся в наследство от отца ООО «Центральное». Оно и обеспечивает ему статус одного из самых богатых российских глав регионов.

За 2020 год задекларированный доход Усса составил 30,167 млн рублей против 22,5 млн рублей за год до этого и 21,9 млн рублей в 2018 году. В семейном активе — три дорогостоящих автомобиля (Land Rover, Range Rover, Lexus GS 300), мотолодка, маломерное судно и прицеп, а также четыре дачных дома, семь земельных участков, две квартиры площадью 167,8 и 162,4 кв. м, три жилых дома общей площадью 324,2, 1074,5 и 643,9 кв. м, хозяйственное сооружение, два нежилых здания площадью 327,8 кв. м и 889 кв. м, гаражи, баня, три нежилых помещения общей площадью порядка 300 кв. м каждое.

Александр Усс с супругой на избирательном участке Krskstate.ru

Не отстаёт от губернатора Усса и супруга, указавшая в первый год пандемии доход в 16,3 млн рублей.

Официально за Людмилой Усс в ЕГРЮЛ числится фирма «Сибирская альтернатива» из сферы недвижимости. Она же и её директор. Других коммерческих активов за Усс не числится. Но вот, что интересно: ООО за 2020 год указало выручку всего-то 1,1 млн против 1,35 млн рублей при 612 тыс. рублей чистой прибыли в 2020 году. Можно предположить, что основные доходы Людмиле Усс обеспечивает сдача в аренду имеющегося имущества.

Активы сына губернатора

ИА REGNUM ещё в апреле 2021 года, когда появились первые слухи о возможном прощании Усса с губернаторским креслом, подробно рассказывало о бизнесе его сына. За эти месяцы портфель активов Артёма Усса успел подрасти.

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Основное имущество Усса-младшего — это 38,7% угледобытчика Красноярского края ООО «Сибуголь». Совладельцами ООО «Сибуголь» совместно с ним являются Денис Чигрин — 30,6%, Алексей Тихомиров — 3,4% и кипрская фирма CEDRIC ENTERPRISES LIMITED — 27,3%.

Общество за 2020 год указало 2,54 млрд рублей выручки при 2,3 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль — 374,984 и 424 млн рублей соответственно. Фирма имеет лицензии на добычу бурого угля Большесырского месторождения (участки Новый, Северный и Восточный).

Добыча угля (сс) FAndrey

ООО «Сибуголь», в свою очередь, владеет 100% долей в трёх компаниях, включая ООО «Балахтинский уголь» (имело лицензию на добычу и переработку бурого угля Большесырского месторождения), ООО «Инвесттрансстрой» (деятельность автомобильного грузового транспорта) и ООО «Сибтэк» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом).

По итогам 2020 года ООО «Балахтинский уголь» указало выручку 91,619 млн рублей против 67,5 млн рублей годом ранее и чистый убыток — 364 тыс. рублей при прибыли 2019 года — 4 млн рублей. ООО «Инвесттрансстрой» за первый год пандемии указало выручку 576,824 млн рублей против 397,4 млн рублей годом ранее и чистую прибыль — 26,808 и 21,052 млн рублей, соответственно. Из отчётности «Инвесттрансстроя» за 2020 год известно, что фирма занималась перевозкой горной массы и угля ООО «Сибуголь» в карьерах «Восточный», «Новый», «Северный». Уточнялось, что в 2020 году «Инвесттрансстрой» получил от Сбербанка кредит по льготной ставке в размере 30,2 млн рублей.

Карьер Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Компания «Сибтэк», работающая с 1996 года, стала собственностью компании «Сибуголь» в конце июля 2021 года. Сама компания демонстрировала скромную выручку — на уровне 3,5 млн рублей при чистой прибыли 48 тыс. рублей.

Между тем интерес представляет один бывший актив «Сибтэка» — ООО «Универсалбизнес», а точнее, его директор — Иван Изаков. Последний совместно с Ольгой Изаковой владеют в Хакасии ООО «Жилищно-коммунальный комплекс» (производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными) — поставщиком по свыше 50 госконтрактов, в том числе для детского санатория Минздрава РФ.

В активе Ивана Изакова также красноярское ООО «Сибирская земля», которое с марта 2021 года числится в стадии ликвидации. По данным «Спарка», ранее владельцем этой компании из сферы недвижимости был Артём Александрович Усс. В той же базе последний фигурировал как бывший глава представительства швейцарской компании SAA Swiss Avia AG in Liquidation.

Вышеупомянутый Изаков также является руководителем ООО «ТПК «Краслесэкс» (оптовая торговля древесным сырьем и необработанными лесоматериалами) и лесозаготовительного ООО «Краслеспром». Обе фирмы принадлежат АО «Красноярская компания по производству лесоматериалов» «Красноярсклесоматериалы» (КЛМ Ко), которое СМИ связывали с семьей губернатора Усса, но данное акционерное общество давно не раскрывает своих бенефициаров.

Известно, что у АО в аренде находятся огромные лесные массивы в Красноярском крае, а в 2015 году компания также получала субсидию Минпроморга РФ на реализацию приоритетного проекта.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ещё один актив Артёма Усса (имеет около 6% доли), который достоин внимания, — это ООО «УК «СМ.Сити». Фирма в конце октября 2021 года стала контролирующим лицом крупного застройщика Красноярска — ООО «Новый город», получив в нём 87,12%.

Среди многочисленных активов УК «СМ.Сити» с марта 2021 года есть и 100% доли в компании «Северный город» (передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям).

Председатель совета директоров «SM. holding» — Юрий Коропачинский (он же бизнес-партнёр Артёма Усса по УК «СМ.Сити»). По открытым данным, в 2002 году Коропачинский был исполняющим обязанности первого заместителя губернатора края и советником (тогда краем руководил ещё не Усс).

Любопытная складывается картина, не находите? Сын губернатора ведёт активный бизнес в регионе, которым руководит его отец, а его фирмы выступают поставщиками по госконтрактам. К слову, уголь «от Усса» идёт и в Приморье, где по схожей схеме обрастает бизнесом другая губернаторская семья во главе с Олегом Кожемяко.