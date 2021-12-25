На сегодняшний день Украина не может обеспечить поступления газа из альтернативных российскому топливу источников. Об этом 25 декабря заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ. Украина

«Физически суда с LNG (сжиженным природным газом — О. П.) на Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить на Украину», — пояснил он в интервью «РБК-Украина».

Украинский чиновник также добавил, что для этого необходима модернизация системы газопроводов на польской территории.

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Заявление Витренко обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI, Klymenko Time и «Запрещённая Украина». Многие указали, что об отсутствии для Украины альтернативных источников газа было давно известно.

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«Вот же и официальное подтверждение, что реверс с Европы виртуальный, а по факту мы просто отбираем его из транзитного, но платим ещё дополнительно за доставку. Мой товар — хочу продаю, хочу не продаю. Если заранее не подписали договор купли-продажи, походите по рынку, купите в другом месте», — отметил Сергей С.

«Вдох глубокий, руки шире. Прыг-скок», — с сарказмом написал АС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ на Украине

«Скоро и хлебушка не будет…» — добавил Василий С., вероятно, указывая на проблемы, которые ожидают промышленность в связи с дорогими энергоносителями.

«А как же «прощай, немытая Россия» и «независимость от Газпрома»?» — смеется Александр.

«Приятно читать такое от человека с зарплатой 29 миллионов в месяц. А за что же ему платят, собаке сутулой? Кто же должен эту инфраструктуру ремонтировать?» — задумалась Ольга.

«Все, что касается строительства, встаёт непреодолимой проблемой. Вот если бы ломать…» — с сарказмом пишет R Ro.

«На «Миротворец» его, зрадныка (предателя — О. П.)! Ишь, «путинские нарративы» распространяет!» — иронизирует Сергей.

«Неужели дошло до Витренко??? Нельзя им давать газ! Они нам свет и воду в Крыму вырубили, как тяжело было, но мы выстояли. Пусть теперь они попробуют. Русофобия стоит очень дорого… Укры должны это ощутить на своих чубах», — написал Victor /doctor.

«Новость, которую знал в СССР каждый школьник», — подытожил Stanislav G.

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Напомним, ранее компания «Нафтогаз Украины» пожаловалась в Еврокомиссию (ЕК) на российскую компанию Газпром. По мнению украинской стороны, Газпром якобы злоупотребляет доминирующим положением на рынке газа в Европе.