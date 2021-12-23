23 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о том, что транзит газа через территорию Украины — это «не только вопрос денег, но и вопрос национальной безопасности».

Оксана Переможенко, , 19:48 — REGNUM Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз» готов к переговорам с РФ относительно транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, чиновник заявил в интервью «РБК-Украина».

Труба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам главы «Нафтогаза», транзит газа через территорию Украины — это «не только вопрос денег, но и вопрос национальной безопасности». По мнению чиновника, наличие транзита является «сдерживающим фактором от полномасштабной войны».

Заявление чиновника обсудили в телеграм-каналах «headlines Украина» и «Новое издание». Многие напомнили, что украинская армия, как утверждают украинские политики, якобы воюет уже восьмой год в Донбассе с российской армией, так о каком транзите в таком случае может идти речь, если Россия, по утверждению Киева — «враг»?

"Если будет мороз — 30, ещё и войной за газ на Москву пойдет», — иронизирует Andrey.

«Надо ещё потрындеть, чтобы построили в обход нас ещё 20 трубопроводов», — добавил Александр М.

«А походу, в трубе падает давление, вот и зашевелились!!!» — добавил Konstantin.

«Транзит газа — это вопрос его зарплаты!» — отметил Юра.

«Между строк — моей личной безопасности и благополучия», — добавил Vadim якобы от лица Витренко.

«А подготовить собственную страну к отопительному сезону, закупив уголь и газ, — это не вопрос собственной безопасности? А сейчас продавать газ в Европу — это не вопрос собственной безопасности? А наказать конкретных людей, такое допустивших, — это не вопрос собственной безопасности? Получается, что зарабатывать бабло на проблемах страны — это чей-то вопрос собственной безопасности!» — возмутилась Ульяна.

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе Gazprom.ru

«Эммм, когнитивный диссонанс», — отреагировал Yahooshkiii.

«Так это газ «агрессора». Закройте кран, и пускай у него сорвет крышки в Газпроме! Нет? Так признайте, что нам нужен русский газ!!! Двуличные…» — написал один из комментирующих.

«Так сам же этот чмошник говорил, что пора перекрыть трубу, а теперь уже нельзя прерывать транзит?» — не понимает Андрей.

«Так «агрессор» же», — недоумевает Волька К.

«Жить за счет России — это защита от вторжения России…» — смеется Vasya.

«Стоп, а кто ж тогда напал на Украину? С кем войну ведете, клоуны, если транзит не останавливался ни разу с 2014 года?» — поинтересовался «Д».

"Но ведь российский газ «агрессивный», там нет молекул свободы, пусть киевский режим качает американский газ», — пишет Igor Garry.

«Из-за таких Витренко труба превратилась в металлолом! Что он несет? Какой войны? Мы тут и без войны все про*рём скоро с такими руководителями. Зачем идти войной, если можно подождать и просто забрать?..» — спросил один из комментирующих.

Юрий Витренко President.gov.ua

«Поэтому ВСУ должны сильнее жаться к трубе, русские её же бомбить не будут», — пошутил Станислав С.

«Не дадим «агрессору» зарабатывать, долой транзит через Украину!» — смеется Дмитрий.

«Ой, как переполошились. Так получается, России уже не надо нападать? Достаточно прекратить транзит», — подытожил «Вайгач Остров».

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