22 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на российскую компанию «Газпром».

Мирослава Романенко, , 21:17 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию (ЕК) жалобы на российскую компанию «Газпром». По мнению украинской стороны, Газпром якобы злоупотребляет доминирующим положением на рынке газа в Европе. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Также украинская компания попросила ЕК обязать Газпром выставить на торги значительные объемы природного газа для того, чтобы их могли приобрести на границах Украины с Россией или ЕС.

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Новость обсудили на телеграм-каналах «headlines Украина» и Klymenko Time, а также на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что Газпром выполнил все обязательства согласно контракту, а на дополнительные объемы прокачки должен быть запрос от покупателя топлива.

НАК «Нафтогаз Украины» Gov.ua

«Интересно, а в Нафтогазе сами понимают, что это даже звучит маразматично?» — поинтересовался Герман.

«Понимают. Но что-то же надо делать», — ответил Герману Константин.

«До чего же лицемерные, двуличные…» — не выдержал Евгений.

«Я так понимаю, что если они скатились до подобного маразма, то у них не хватает давления в трубах и если не будет увеличения давления со стороны РФ, то могут быть большие проблемы с потребителями», — ответил Герман Константину.

«Тут всё очень запутанно. Газ идёт с востока на запад по территории Украины. Попутно этим газом сразу снабжаются все восточные области. Технически нельзя с запада на восток доставить. Поэтому и вся канитель. При остановке или при снижении давления пострадают сразу эти области. А потом и остальные. Вот и сражаются за продление транзита», — добавил Константин, отвечая Герману.

Транспортировка газа Gazpromexport.ru

«Если кто спросит смысл слова «позор», покажите ему… [эту новость]», — призвал Jessy James.

«Надо писать: «обязать страну-«агрессор» подать через жертву Украину «агрессивный», «вонючий» газ», — иронизирует Эдуард.

«Пусть напишут в Спортлото», — шутит Галина Ш.

«Агрессор», дай энергоресурсы и денег заработать…» — шутит Игорь П.

«Сколько покупают, столько и продают! Как можно качать газ по трубе туда, где его не ждут? То есть не заказали, не заключили контракта на его получение? Что с мозгом у этих людей?» — недоумевает Наталья Д.

«Агрессор» он такой «агрессор», ужас», — с сарказмом написала Галина Р.

«Это новогодняя шутка?» — поинтересовался Александр К.

«И ещё плюс к этому надо потребовать наложения санкций на Газпром, чтобы совсем всё хорошо было», — пошутил Alexander S.

«Не плюй в колодец…» — отреагировал «А».

»Шизофрения… продолжается. Как можно обязать кого-то что-то продать? В частности, газ. Объемы нужно законтрактовать, добыть и т. д. А Газпром свои обязательства выполнил», — отметил Александр.

«А если нет столько газа на продажу, то следующая жалоба будет с обязательством Газпрома этот объем добыть или купить у посредников, чтобы выставить его на продажу?» — с сарказмом подытожил Mikel Lem.

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