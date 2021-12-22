Мирослава Романенко, 22 декабря 2021, 21:17 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию (ЕК) жалобы на российскую компанию «Газпром». По мнению украинской стороны, Газпром якобы злоупотребляет доминирующим положением на рынке газа в Европе. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Нафтогаза.
Также украинская компания попросила ЕК обязать Газпром выставить на торги значительные объемы природного газа для того, чтобы их могли приобрести на границах Украины с Россией или ЕС.
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Новость обсудили на телеграм-каналах «headlines Украина» и Klymenko Time, а также на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что Газпром выполнил все обязательства согласно контракту, а на дополнительные объемы прокачки должен быть запрос от покупателя топлива.
«Интересно, а в Нафтогазе сами понимают, что это даже звучит маразматично?» — поинтересовался Герман.
«Понимают. Но что-то же надо делать», — ответил Герману Константин.
«До чего же лицемерные, двуличные…» — не выдержал Евгений.
«Я так понимаю, что если они скатились до подобного маразма, то у них не хватает давления в трубах и если не будет увеличения давления со стороны РФ, то могут быть большие проблемы с потребителями», — ответил Герман Константину.
«Тут всё очень запутанно. Газ идёт с востока на запад по территории Украины. Попутно этим газом сразу снабжаются все восточные области. Технически нельзя с запада на восток доставить. Поэтому и вся канитель. При остановке или при снижении давления пострадают сразу эти области. А потом и остальные. Вот и сражаются за продление транзита», — добавил Константин, отвечая Герману.
«Если кто спросит смысл слова «позор», покажите ему… [эту новость]», — призвал Jessy James.
«Надо писать: «обязать страну-«агрессор» подать через жертву Украину «агрессивный», «вонючий» газ», — иронизирует Эдуард.
«Пусть напишут в Спортлото», — шутит Галина Ш.
«Агрессор», дай энергоресурсы и денег заработать…» — шутит Игорь П.
«Сколько покупают, столько и продают! Как можно качать газ по трубе туда, где его не ждут? То есть не заказали, не заключили контракта на его получение? Что с мозгом у этих людей?» — недоумевает Наталья Д.
«Агрессор» он такой «агрессор», ужас», — с сарказмом написала Галина Р.
«Это новогодняя шутка?» — поинтересовался Александр К.
«И ещё плюс к этому надо потребовать наложения санкций на Газпром, чтобы совсем всё хорошо было», — пошутил Alexander S.
«Не плюй в колодец…» — отреагировал «А».
»Шизофрения… продолжается. Как можно обязать кого-то что-то продать? В частности, газ. Объемы нужно законтрактовать, добыть и т. д. А Газпром свои обязательства выполнил», — отметил Александр.
«А если нет столько газа на продажу, то следующая жалоба будет с обязательством Газпрома этот объем добыть или купить у посредников, чтобы выставить его на продажу?» — с сарказмом подытожил Mikel Lem.
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