Украина намерена в ближайшие сроки сократить потребление газа на 30−40%. Об этом 23 декабря заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ. Украина

По словам премьер-министра Украины, с 2022 года начнётся «термомодернизация» жилых домов, школ, больниц, бюджетных и коммунальных учреждений. Кроме того, политик также заявил о желании нарастить собственную добычу газа.

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Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Наглый». Многие считают, что сокращение потребления газа может быть за счет сокращения промышленного производства, а также за счет сокращения населения страны.

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«Шмыгаль заявил, что Украина в ближайшие годы готова сократить потребление газа на 30−40%. Будем работать на энергоэффективность. Это говорит человек, который полностью провалил подготовку к этому отопительному сезону…» — написал автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

Kmu.gov.ua Денис Анатольевич Шмыгаль

«Добьют промышленность окончательно?» — поинтересовался Tumbleweed_crew.

«Так в этом и есть экономия… — свеча, лучина и буржуйка, ноль производства», — добавил Анжей А.

«Я уже на себе почувствовал энергоэффективность — в квартире 18 градусов», — пишет Серёня.

«Вот в это верю. Первый раз в жизни, возможно, Шмыгаль не… (солгал. — М. Р.). Только сократим мы, наверное, не по своей воле, а потому, что его (газа. — М. Р.) не будет», — написал Go-go-go.

«Потребление сократится, ибо потреблять будет некому», — считает lo.

«Этот человек будет целенаправленно работать над сокращением населения. Отсюда и снижение потребления», — отметил Виктор.

«Путём сокращения населения», — отреагировал Павлик Э.

«Ну все верно. Сократит территории и минус население. Все по плану», — добавил FoxHound.

«Власть может только «реформы» против народа придумывать — сокращать население. Так лет через 10 некого переписывать будет — старики вымрут, молодёжь уедет», — написала Tatyana Z.

«А может, начнем увеличивать добычу собственного [газа]? И населению его продавать… А может, с РФ начинать переговоры? А то все через посредников пытаетесь судьбу своей страны решить», — добавил bezzzv.

«Я помню одного умника (некто Ющенко), так это все с него началось — говорил: соломой топить будем», — пишет WWW.

«Понятное дело. В пгт (поселках городского типа. — М. Р.) больницы позакрывали. Люди вымрут, другие уедут. Глядишь, и прогноз потребления на минус 30% сбудется», — отреагировал Alекс A.

Tempus Печь-буржуйка

«Будем топить кизяками», — иронизирует Toma.

«Альтернативы газу нет, какая энергоэффективность? Германия давно уже бы отказалась от газа, при её возможностях для модернизации, но они почему-то «Северный поток» построили», — подчеркнула Таисия.

«Киевская народная республика, Одесская народная республика, Запорожская народная республика, Херсонская народная республика, Николаевская народная республика…» — написал One Moment, вероятно, указывая на отделение от Украины территорий.

«Так работает сокращение потребления. Не… чтобы что-то модернизировать, а так, чтобы использовать уголь и газ на минималках. Поднять цену на газ и уголь, чтобы все пользовались им так, чтобы просто не замёрзнуть. А потом победно об этом сообщить», — подытожил Mihail B.

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