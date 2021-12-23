23 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что украинское правительство до 31 декабря 2022 года продлило запрет ввоза на Украину ряда товаров из России.

Мирослава Романенко, , 20:34 — REGNUM Украинское правительство до 31 декабря 2022 года продлило запрет ввоза на Украину ряда товаров из России. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба кабинета министров Украины.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Запретить до 31 декабря 2022 года включительно ввоз на таможенную территорию Украины товаров, которые имеют происхождение из России, согласно перечню», — говорится в опубликованном постановлении.

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Новость обсудили на телеграм-канале «Новое Издание», а также на странице украинского политолога Дмитрия Спивака в социальной сети Facebook. Многие отметили, что вряд ли Россия сильно пострадает от продления указанных ограничений. Иные также задались вопросом относительно некоторых наименований, которые почему-то в указанный перечень не попали, а также насчет транзита российского газа через территорию Украины.

«На газ… запрет не забыли ввести? Или это другое?» — поинтересовался Serg Sergik.

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А почему не газ, нефть, ТВЭЛы, уголь, электричество, удобрения? Поддерживаем экономику «агрессора»?!» — с сарказмом задался вопросом sevavatnik.

«Про сало ни слова. Умно, патриоты», — смеется «Kіевлянинъ».

»Огурцы и сало можно?» — смеется Влад В.

«Торгуйте всем или ничем. И не выпрашивайте транзит газика», — написал Максим.

«Я вас умоляю… Всё это массово продаётся. И рыба, икра, конфеты и т.д. А за газ, уголь, электроэнергию, удобрения и т.д., тишина?» — поинтересовался MBS.

«Лекарства можно было оставить», — считает Gleb.

«Ну насчёт мяса и рыбы — то такое. А вот шоколад?.. Я даже догадываюсь, кто был идейным вдохновителем такой санкции (вероятно, речь о Петре Порошенко, которому принадлежит компания Roshen — М. Р.)», — пишет Сергей С.

Петр Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На свете нет ужаснее напасти, чем идиоты, дорвавшиеся до власти», — отреагировала Marina G.

«Ну это уже точно победа!!!» — добавила Ольга Л.

«Испугали ежа голой попой», — добавила Люба З.

«Все российские кофейные плантации загнутся», — иронизирует Александр Г.

«То есть шоколад и конфеты, изготовленные Порошенко в Липецке, жрать нельзя? А я думал… что за повестку ему пытались всучить?..» — пошутил Сергей Е.

На заводе. Фабрика Roshen. Липецк Roshen.com

«Россия не переживет такого удара. Ее экономика может не оправиться…» — смеется Лео И.

«После развала СССР в Украине оставались совместные украинско-российские предприятия. Эти совместные предприятия работали и развивали промышленность обеих стран. Были рабочие места, высокие зарплаты, пополнялся бюджет государства, развивались торгово-экономические отношения. В 2014 году эти предприятия и торгово-экономические отношения… [приказали] долго жить. Люди остались без работы и средств к существованию. Какие совместные предприятия и торгово-экономические отношения Украина развивает с партнёрами из США, Великобритании, Германии, Франции и т.д. Что выиграла Украина в плане экономического развития с этими странами?» — задался вопросами Александр О.

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