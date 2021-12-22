Прибалтийские государства готовы оказывать Украине различную помощь, в том числе военную. Об этом 21 декабря заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после встречи в Каунасе со своими коллегами из Латвии и Эстонии.

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«В случае необходимости… готовы оказать Украине очень быструю поддержку, как военную, так и невоенную…» — приводит слова министра пресс-служба оборонного ведомства республики.

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Новость обсудили в телеграм-канале «Новое Издание», а также на странице интернет-журнала «Новое Издание» в социальной сети Facebook. Многие критически и в то же время с иронией восприняли обещание о помощи, не понимая, чем может помочь Украине Прибалтика.

«Прибалтийские клоуны в деле», — иронизирует Eugenia T.

«Какую? Открыть границы для беженцев? Но это вряд ли», — добавил Влад В.

«Ха-ха! Луки и стрелы? Прибалтика все никак не уймётся. Вон Китай уже вычеркнул одну страну», — пишет Konstantin.

«Прибалты и быстро — несовместимые вещи», — с сарказмом написал Евгений.

«В 2045 году», — смеется «Серый».

"Это те, кому Украина колючую проволоку дарила для границ с Лукашенко?» — напомнил Кирилл.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа

«Бесподобно! Литва — военную, Латвия — поддержку, а Эстония — быстро», — шутит Михаил М.

«Эстония пока еще не знает об этом», — иронизирует Dron Davidov.

«Вернут 10 метров колючей проволоки», — пошутил Sergey R.

«Это новость или анекдот?» — недоумевает Валерий.

«Хозяин дал команду «фас» — и шавки забегали. Своих мозгов нет в «не колониях!» — с сарказмом отметил Vadim.

«Быстрые прибалты? Это троллинг такой?» — не понимает Елена Г.

«Прибалты показывают свой полный идиотизм в политике. Если они как члены НАТО полезут в конфликт, это будет означать войну с альянсом», — отреагировал Максим Р.

«А кто им позволит? Собака лает, а караван идет», — добавила Лана Б. в ответ Максиму Р.

«За два часа Россия не только отрежет Прибалтику, но и сровняет с землёй, и постелет асфальт», — пишет Юрий Ч.

«Прибалтика и быстро — это слова антонимы», — смеется Владимир П.

President.gov.ua Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Украины Владимир Зеленский

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Напомним, ранее литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия.

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Отметим, ранее сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Америки рассматривает варианты поддержки украинских партизан в случае вторжения России на Украину.