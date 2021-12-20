20 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия.

Мирослава Романенко, , 12:18 — REGNUM Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия. Об этом заявил 19 декабря литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Война на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Конкретизируя, какое именно оружие необходимо поставить Киеву, Анушаускас отметил, что «это дело многостороннего договора, поскольку вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель, и поставщик».

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, VESTI и «Крокодил». Многие задались вопросом: какое летальное оружие может передать Украине Литва?

«Передать или продать?» — поинтересовался SkulL.

«У Латвии купят модернизованный кукурузник АН-2. И передадут. В счёт кредита, как водится», — иронизирует Xtan do Ngou, esq.

«Как же они все достали. Проклятая страна. Как ребёнок слабоумный в окружении подонков», — отреагировал Konstantin V.

Президент Латвии Эгилс Левитс, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа (слева направо) President.ee

«А сами чем от России отбиваться будут?» — смеется Анатолий.

«Такое ощущение, что Украину специально все накачивают оружием, чтоб в случае войны русские и украинцы как можно больше друг друга поубивали, а эти европейские твари будут злорадно руки потирать, стоя в стороне… Хотели бы защитить, давно бы уже ввели свои войска или дали бы гарантии защиты, но нет: «Украина мы с вами, но за вас умирать не будем…» — пишет Пашка88.

«Это не Литву Китай удалил из таможенного реестра? Хорошее решение», — добавил R Ro.

«Опять списанное старьё продать хотят», — написал Andriy B.

«Мегадержавы Прибалтики будут снабжать самую сильную армию Европы летальным оружием. Это эпичная новость», — пошутил Alex.

«Литва приютила и содержит Тихановскую, открыла представительство Тайваня в пику Китаю. Вооружает Украину для войны с Россией. Могучая страна, почти сверхдержава», — с сарказмом отметил «Телегамм».

"Какое тонкое сталкивание лбами. Вопрос: кто выгодополучатель? Обычные люди, которые погибнут? Или цивилизованный мир, который так интенсивно о нас заботится?» — не понимает viktoria.

«Да они вам все свое оружие отдадут, лишь бы вы за них с РФ повоевали…» — отреагировал Игорь Г.

«Видимо, у Балтийского тигра накопился металлолом, надо сбагрить…» — добавила Olga.

«Это то «оружие», что осталось от Великого княжества Литовского», — смеется Art.

«Продадут танк, танкист все равно уехал на работу в Германию», — отреагировал «цван профессор».

Танк ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Как бы не ограничилось всё рогатками», — иронизирует «Жизнь в картинках».

«Не иначе как что-то просроченное», — считает Лилия Ю.

«Когда это шпроты стали летальным оружием?» — смеется Friend TY.

«Они себе колючку (колючую проволоку. — М. Р.) не в состоянии обеспечить. Летальное оружие… Тьфу ты», — отреагировал Kyrortnik.

«Сами на Россию не попрут, а вот украинцев не жалко. Нашими руками хотят доставать Россию. А истерика последних недель показывает, как они (наши большие зарубежные партнёры) хотят, чтобы Россия напала на Украину, ну буквально уговаривают Путина», — написал «Гость».

"Все пытаются заработать на убийстве мирного населения Донбасса», — отметила Марина.

«Страна с населением меньше Киева выделяет помощь. Они сами-то себя могут защитить?» — смеется Evhenio N.

«Великая Литва? Сколько раз ее площадь поместится на нашей территории? У них летальные только вилки, ножи и ложки», — с сарказмом подытожила Helena L.

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