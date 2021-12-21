21 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение колумниста The Washington Post Дэвида Игнатиуса о том, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена рассматривает варианты поддержки «антироссийского сопротивления» в случае вторжения России на Украину.

Мирослава Романенко, , 18:36 — REGNUM Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена рассматривает варианты поддержки «антироссийского сопротивления» в случае вторжения России на Украину. Об этом со ссылкой на источники в среде чиновников пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Самооборона Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР

Источник уточняет, что Запад может начать поддерживать партизан, если Россия свергнет украинское правительство или оккупирует значительную часть Украины. По мнению журналиста, партизанскую армию смогут пополнить 500 тысяч военных, имеющих боевую подготовку.

Новость обсудили читатели телеграм-каналов VESTI, Klymenko Time и «headlines Украина». Многие считают, что никаких «партизанских армий», в случае чего, на Украине не будет.

«Америкосы совсем не знают нас, от слова вообще», — написал Sergey P.

«Больные? Никаких партизанских движух не будет. Их сами украинцы с российскими вылавливать будут», — добавил Сергей С.

«Как они… [надоели] уже, в войнушку на Украине решили поиграть, используя нас как полигон и пушечное мясо», — возмутился Александр.

«Яркий пример — Сирия, Ливан и ряд других стран, создание ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических организаций, вышедших из-под их контроля, куда америкосы несли свою кровавую «демократию», спонсируя режимы и террористические группировки. Они готовы и Украину залить кровью, превратив ее в очаг войны на десятилетия», — пишет Global.

«С партизанами сам народ будет бороться. Не враг нам РФ, и не РФ разворовала и довела до ручки страну», — отметил «Даже Не Знаю».

Майдан (сс) Ivan Bandura

«Что-то я уже почти 8 лет в Крыму никаких украинских партизан-то не вижу… Хотя есть вариант, что их схроны сравняли с землёй постоянными стройками повсюду и они обиделись», — иронизирует Герман.

«500 тысяч партизан — это из области фантастики, ну американцы и тупые», — пишет 121 119.

«Эти партизаны разбегутся в течение часа наступления», — добавил Sergei E.

«ЦРУ уже помогало бандеровцам. И чем всё закончилось?» — задался вопросом 04semen.

«Американцы с европейцами — ещё те партизаны, они научат и обучат», — с сарказмом отреагировала Olga.

«Да если интернет отключат, и партизанить-то некому будет», — написал Dmitriy G.

«Все партизаны в Польше. Даже в интернете их не осталось», — пишет Аndrei.

«Ирак, Афганистан, Ливия… во всех странах уже была эта поддержка», — отметил один из комментирующих.

Солдаты ВВС США садятся на самолёт C-17 на аэродроме Аль-Удэйд во время вывода войск из Афганистана (сс) Staff Sgt. Kylee Gardner

«Под это чудесное заявление предлагаю вложить бабла в реставрацию одесских катакомб. Хотя тут могут активисты с декоммунизацией прибежать», — с иронией отреагировал Alex M.

«Каких партизан, что они курят?» — не без иронии добавил Vitalii.

«Украинцы относятся к новостям о грядущем российском вторжении примерно так же, как к новостям о похолодании. Впрочем, чтобы покупали теплую одежду — видел, а чтобы всерьез готовились воевать — нет», — прокомментировал заметно участившиеся новости о вероятном вторжении России на Украину на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Вячеслав Чечило.

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