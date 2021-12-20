В ближайшее время Роспотребнадзор должен предоставить в правительство РФ «предложения по увеличению объёма тестирования граждан на наличие COVID-19». Это само собой приведёт ещё к большей востребованности тестов и услуг лабораторий, к стоимости которых итак уже есть вопросы. Не удивительно, что интерес к этому сегменту, в одночасье ставшему высокомаржинальным, имеет и Владимир Христенко — бенефициар и основатель фармацевтической компании «Нанолек», чьи данные совпадают с данными сына экс-министра торговли РФ Виктора Христенко и пасынка вице-премьера, главы «антиковидного» штаба Татьяны Голиковой. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова

Немного о тестировании

Распоряжением Роспотребнадзора, которым руководит Анна Попова, с учётом особенностей нового штамма «Омикрон» срок действия ПЦР-теста был сокращён с 72 до 48 часов.

В конце ноября 2021 года во время своего доклада на заседании президиума «антиковидного» координационного совета при правительстве Попова уточнила, что «охват тестированием сохраняется на уровне 350 на 100 тысяч населения», добавив, что регионам нужно придерживаться этого требования и наращивать количество ежедневных тестов.

Александр Погожев ИА REGNUM Очередь на ПЦР-тест в Ростове-на-Дону

Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что «важно, чтобы как можно больше граждан проходило тестирование». Для этого, по словам Мишустина, оно «должно оставаться доступным для людей».

Ещё в июле 2021 года Мишустин поручил проверить обоснованность формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях. Тогда ФАС нарушений не выявила. Но стоило только в ноябре 2021 года сократить срок действия ПЦР-теста, как из регионов снова начала поступать информация о росте цен. Комитет Госдумы по безопасности поручил ФАС России ещё раз проверить стоимость исследований в частных лабораториях.

В декабре 2021 года издание «Ура.ру» выяснило, что на ковид-тестах частные клиники и лаборатории заработали свыше 30 млрд рублей, а средняя наценка к конечной стоимости у крупных игроков была порядка 100%, а у ряда коммерческих клиник — 150−200%. При этом себестоимость реагентов для теста издание с отсылкой на экспертов указало в районе 170−350 рублей, сдача теста в среднем — 1,9−2,8 тыс. рублей.

(сс) Максим Мишин. mos.ru Лаборатория, где проводят исследование анализов на COVID-19

Ещё весной 2020 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщал, что в России зарегистрировано 136 тест-систем. При этом почти 40 из них были произведены в Китае, а российские фирмы их попросту перепродавали.

Примечательно: осенью 2020 года специалисты Сеченовского университета совместно с учёными из других стран провели масштабное исследование проблемы диагностики COVID-19 и выяснили, что ПЦР-метод дает высокий процент ложноотрицательных результатов. Соответствующая научная статья была опубликована в журнале Clinical Infectious Diseases. Примерно тогда же главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеевзаявил, что тест на COVID-19 может показать ложный отрицательный результат в 30−40% случаев, указав на то, что проблема во взятии материала.

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Тестирование и семья Голиковой

У пандемии к настоящему времени практически определились основные бенефициары — выгодополучатели. Среди них и Владимир Христенко — сын экс-министра торговли РФ Виктора Христенко и пасынок вице-премьера, главы «антиковидного» штаба Татьяны Голиковой. ИА REGNUM ранее уже неоднократно сообщало подробности о компании «Нанолек»:

Миллиарды из госрезерва — кто ещё богатеет на лекарствах от COVID-19?

Попову и Голикову проверят на личный интерес — под кем-то качнулось кресло?

Нет здоровых, есть недообследованные: золотое дно для пасынка Голиковой

Premier.gov.ru Виктор Христенко

Напомним некоторые факты.

Компания «Нанолек» учреждена в апреле 2011 года. В феврале 2013 года РБК сообщило, что бывший гендиректор нефтесервисной компании «Римера», сын председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Виктора Христенко Владимир стал совладельцем ООО «Нанолек». В комментариях РИА Новости сам Христенко-младший тогда заявлял, что входит «в состав группы частных акционеров «Эпидбиомеда», которые контролируют 50,01% проектной компании». Среди частных инвесторов тогда был и Михаил Некрасов.

Некрасов — экс-депутат Кировского заксобрания, бывший замминистра экономического развития Южной Осетии, а на сегодня также гендиректор «Нанолека» и президент ЗАО «Группа компаний «Эпидбиомед».

Kirovreg.ru Завод компании «Нанолек» в Кировской области

Изначально проект по созданию фармпроизводства в Кировской области (Нанолек) позиционировался как совместный проект «Роснано» и ЗАО ГК «Эпидбиомед». СМИ сообщали, что при общем бюджете проекта в 4,1 млрд рублей инвестиции «Роснано» составят 1,28 млрд рублей.

Примечательно: в 2019 году «Роснано» уже не фигурировало среди бенефициаров и контролирующих лиц «Нанолека». С августа 2021 года единственным владельцем числится кипрская компания «Нанолек холдинг лимитед». На конец декабря 2020 года в структуре владения конечными контролирующими сторонами являлись Владимир Христенко, Михаил Некрасов и Андрей Реус. Данные последнего идентичны данным бывшего заместителя Виктора Христенко по министерству. Реус также аффилирован с крупным производителем вакцины «Спутник V» — Виктором Харитониным (АО «Фармстандарт», «Отисифарм»). Косвенную связь Реуса с Голиковой и Христенко-старшим подтверждает и статус соучредителей одного благотворительного фонда.

Кто главный бенефициар пандемии и с какого боку там вице-премьер Голикова?

В отчётности ООО «Нанолек» уточнялось, что на конец декабря 2020 года общий контроль осуществляет компания с ограниченной ответственностью «Эпидбиомед Кипр Лимитед» (снова офшор!). На сегодня ООО, связанное с семьей вице-премьера Голиковой, является поставщиком по госконтрактам, в том числе с Минздравом (поставляет детские вакцины по нацкалендарю), получает господдержку, выбрана Минпромторгом РФ индустриальным партнером по производству вакцины «КовиВак», включена в список системообразующих организаций РФ, а также является продавцом ряда наименований ковидной продукции — от дорогостоящего препарата «фавипиравира» («Ковидолек») и препарата из рекомендаций Минздрава РФ для лечения COVID-19 «Гидроксихлорохина» до тест-систем. На последних мы остановимся подробнее.

Zdrav.nso.ru Вакцина «КовиВак»

Тесты от «Нанолека» и личный интерес Христенко

Компания «Нанолек» еще в июне 2020 года получила регистрационные свидетельства на тест-системы для определения иммуноглобулинов класса М (IgM) и иммуноглобулинов класса G (IgG) к антигену коронавируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови. На сайте компании отмечалось, что тест-системы через кровь позволяют узнать иммунный статус по отношению к COVID-19, в том числе указать на начало и острую фазу заболевания, «сообщить» о перенесенном заболевании, которое могло протекать в том числе бессимптомно или в легкой форме.

В базах госконтрактов поставок в госмедучреждения тест-систем от «Нанолека» не числится, но ничего не мешает фармфирме продавать этот товар посредникам, а также в лаборатории.

Что касается лабораторий, то и тут есть интересная связь.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

В августе 2019 года в Москве было учреждено некое ООО «Халса» (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие). У компании на сегодня 16 владельцев-физлиц. С ноября 2021 года долю в 7% в активе имеет и Владимир Викторович Христенко. О том, что это именно президент «Нанолека», отмечалось в публикации на сайте компании «Тинькофф». Данный актив занимается подбором для клиентов персональных наборов витаминов по подписке, но не он представляет для нас интерес. Через него мы выйдем на другой актив Владимира Христенко, которым он обзавелся в июне 2021 года. Тогда Христенко прикупил около 1,5% доли в ООО «Кэрифай», созданном в июле 2019 года для деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. Основной владелец с долей 69,1% — Анастасия Файзуленова.

Компания «Кэрифай» реализует проект «Checkme» (комплексное медицинское обследование). На сайте указано, что это — «сервис управления здоровьем для вас и ваших близких», который помогает «быстро и без очередей проходить обследования». Известно, что сервис сотрудничает с более чем 1 тыс. клиник и 3 тыс. лабораторий. Компания имеет лицензию на право осуществления медицинской деятельности. Стоит отметить, что среди предлагаемых чек-апов (программ) на сайте компании есть и связанные с COVID-19. Например, ПЦР-тест на коронавирус (мазок, выявляющий РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, РТ-ПЦР). Сервис предлагает запись в «Гемотесте» за 1,6 тыс. рублей, оплата также проходит через сайт компании. Есть у «Кэрифай» и чек-ап теста на антитела.

Анализ сведений показывает, что Владимир Христенко по многим «антиковидным» продуктам (от вакцины до тест-систем и таблеток) успешно входит в число бенефициаров пандемии. Примечательно: в Госдуме конфликта интересов у главы антиковидного оперштаба вице-премьера Татьяны Голиковой — мачехи Христенко — при этом не увидели.

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