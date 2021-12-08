Москва, , 12:34 — REGNUM Конфликта интересов членов оперштаба по борьбе с коронавирусуом не имеется. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») на пленарном заседании.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Могу вам сообщить, что мы получили достаточно подробную информацию, в частности, от центра «Вектор», разработчика «ЭпиВакКороны», что авторское вознаграждение может выплачиваться при наличии договора между работодателем и разработчиком, в случае вакцины «ЭпиВакКороны» договора о выплате авторского вознаграждения не заключалось», — сказал Жуков.

Также он обратил внимание на то, что вакцина выпускается только в рамках госзаказа, «поэтому разработчики не получают авторского вознаграждения за использование изобретения».

Кроме того, по его словам, Роспотребнадзор не дает разрешения на применение вакцин, свидетельство о госрегистрации препаратов выдает Росзравнадзор.

«Вакцина разработана на основе платформы, созданной в 2014 на основе вакцины для вакцины против лихорадки Эбола. В связи с чем авторский состав патента, в который входит и глава Роспотребнадзора Анна Попова, во многом совпадает», — добавил парламентарий.

«Из правительства РФ получен ответ о том, что признаков возникновения ситуации, при которой личная заинтересованность главы Роспотребнадзора Поповой влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ею должностных обязанностей не имеется. То есть конфликта интересов не имеется», — заявил Жуков.

Что касается вице-премьера Татьяны Голиковой, то он напомнил о том, что вопрос задавался при утверждении ее на должность замглавы правительства РФ, и тогда был «получен исчерпывающий ответ от официального президента РФ, о том, что подобного рода информация не подтверждается».

О возможном конфликте интересов членов оперштаба по борьбе с коронавирусом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, он потребовал проверки данных Следственным комитетом России и Генеральной прокуратурой, а также предложил провести парламентское расследование.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил разобраться в ситуации.

Как ожидалось, что среди тех, кого проверят, — глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также руководитель оперштаба, чей родственник работает в фарминдустрии, но вторая фамилия не называлась. Вероятно, вторым проверяемым станет вице-премьер Татьяна Голикова, о пасынке которой — бенефициаре фармкомпании «Нанолек» Владимире Христенко — агентство неоднократно сообщало.

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