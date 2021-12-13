Москва, 13 декабря 2021, 11:35 — REGNUM Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении разработки сервиса, который будет фиксировать обращения от тех, кто переболел бессимптомно или без обращения к врачу при условии, что данные о положительном ПЦР-тесте есть в базе, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
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При помощи сервиса QR-коды смогут получить те, кто имел положительный ПЦР-тест или вдруг при сдаче анализа обнаружил большое количество антител.
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Законопроект о QR-кодах Госдума может рассмотреть в первом чтении 16 декабря.