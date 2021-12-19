Украина делает успехи в проведении реформ, но это не позволяет Киеву на данный момент стать членом ЕС из-за общей усталости Евросоюза от расширения. Об этом заявил заместитель главы МИД Латвии Анджей Вилумсонс в интервью украинскому изданию «Лига», опубликованном 18 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Вы достигаете хорошего прогресса по всем реформам, но есть общая усталость, особенно в ЕС, в плане принятия нового члена после крупных раундов расширения. В ЕС есть страны, которые чувствуют, что их общества не готовы для столь скорого расширения», — сказал он, посоветовав Украине продолжать «модернизировать свое общество, проводить реформы и ждать следующей возможности».

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Заявление Вилумсонса обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Новое Издание» и VESTI. Многие указали на то, что политик дал честный ответ. В то же время комментирующие подчеркнули и то, что соответствующее заявление сделал представитель дотационной страны — члена ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подачки. Зеленский. ЕС

«Нет… нужно, чтоб морковка [перед мордой осла] всегда висела и манила», — отреагировал Yuri Last Yuri.

«Пойми, дело не в тебе, дело во мне», — интерпретировал слова политика Lev Aleksandrovich.

«Латвия начала войну за субсидии ЕС», — смеется Floki.

«Ну если целая Латвия сказала, то тогда все, расходимся», — с сарказмом отметил Sergey Borisovich.

«Сами туда на птичьих правах попали и теперь губы дуют», — пишет «Сир Эртур Дейн 84».

«Ну ведь честный ответ. Просто Германия и Франция признаться не могут. И морочат голову», — написала Olga.

«Блоха резонно возмущается, что собака не резиновая и на всех желающих её не хватит», — пошутил Остужев.

«Это нас так вежливо послали? Зачем создавать иллюзию пути туда, где нас никто не ждёт?» — задумался Сергей С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А Украина в ЕС хочет

«Новые члены в ЕС для Латвии — прямые конкуренты на получение бабла от ЕС на всякие ништяки. Желающих на бабло всё больше, а бабло одно. Вот Латвия и переживает», — не без сарказма пояснил VK.

«Перевод: Идите на*ер! И без вас проблем хватает. Задолбали уже своим нытьем!» — добавил Anzor.

«Мы от них тоже устали», — шутит Olga U.

«Не хотят получить проблему и правильно делают», — отреагировал АС.

«Та не будет ни НАТО, ни ЕС. У нас сосед — РФ. Крупнейший игрок на мировом уровне. С кучей денег и ядерной бомбой. С которым хотят или не хотят, но считаться будут. Так вот сложилось. А мы нищие и голодные. И ничего не решаем», — подытожил Vitold.

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