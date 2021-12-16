16 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский поинтересовался у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, когда Украина станет членом НАТО, но конкретных сроков украинскому лидеру не назвали.

Мирослава Романенко, , 22:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поинтересовался у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, когда Украина станет членом НАТО, но конкретных сроков украинскому лидеру не назвали. Об этом 16 декабря заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украина играет Иван Шилов © ИА REGNUM

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Единственный недостаток, скажу честно, год, когда Украина станет членом НАТО, нам не назвали, хотя мы спрашивали. Но абсолютно четко было подтверждено, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, — это исключительно дискуссия, которая должна происходить и будет происходить исключительно между Украиной и НАТО», — сказал Кулеба в видеообращении, которое было опубликовано на его странице в социальной сети Facebook.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

Заявление главы украинской дипломатии обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый» и «Крокодил». Многие усмотрели в данной новости повод для иронии.

«Так им не нужна Украина, иначе грызня с Россией прекратится. Им весь этот процесс необходим, который сейчас», — отметил «Розбійник».

"Ну если Зеленскому не стыдно, как попугаю спрашивать когда… то нам стыдно. Он украинцев позорит. Тем более референдум не проводился по вопросу НАТО и ЕС. А то, что они в преамбулу Конституции записали… то на сарае, говорят, тоже что-то написано… а там дрова», — добавила Татьяна.

«Год не назвали, но чётко указали день недели и погоду. Работа у Зеленского такая — вступать в НАТО», — иронизирует Владимир Я.

Угроза НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«После следующей Переяславской Рады», — пошутил Alex W.

«Что значит когда? Все предельно ясно — тогда!» — смеется Елена.

«Обманули дурачка на четыре кулачка… Была такая детская считалочка… Афера тридцатилетняя заканчивается…» — добавил Сергей.

«А Зе действительно думает, что это решает Столтенберг — простой секретарь? Надо было у уборщицы еще спросить», — написал «Джокер Петрович».

«Когда рак на горе свистнет», — иронизирует АС.

«Украину возьмут в НАТО, когда все из этого альянса выйдут…» — пишет Денис.

«Для того чтобы развалить НАТО и Евросоюз, Украина обязана туда войти…» — пошутила Lyudmila.

«Погодите! Так армия же «самая сильная в Европе», куда выше-то поднимать?» — шутит Art.

Армия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пусть Зеленский сначала у народа спросит, надо нам то НАТО или нет», — написал один из комментирующих.

«Дата вступления: никогда», — с сарказмом отметил koshev.

«Если самая сильная армия Европы войдёт в состав НАТО, другим членам ничего не останется, как выйти со стыдом за свою ущербность», — не без иронии подытожил Andrey Petrovich.

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