16 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в случае «агрессии» России блок НАТО ничего Киеву не должен.

Мирослава Романенко, , 18:39 — REGNUM В случае «агрессии» России блок НАТО ничего не должен Украине. Об этом заявил 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский.

Главнокомандующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если может быть эскалация, про которую все говорят, и иногда соседи пугают государства Европейского союза и Украину, пытаются это делать, то это выглядит провокационно и небезопасно. Что НАТО должно нам? НАТО не должно Украине ничего», — сказал Зеленский.

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Заявление украинского президента обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook, а также в телеграм-канале «Первый независимый». Многие отметили, что наконец-то до Зеленского «дошло», что НАТО не будет воевать за Украину. Были и те, кто также задался вопросом, зачем Украине вступать в НАТО.

«Вступление Украины в НАТО чревато для НАТО», — отреагировал Valdez.

«А НАТО именно рвалось в бой, но… [Зеленский] их осадил!!! Смело!!! Опасно… но смело!!!» — с сарказмом добавил Олег.

«Ну, круто, че! Вы в НАТО стремитесь, требования выполняйте, а мы подумаем, может, лет через 10 возьмем… а может не возьмем. А мы пока можем на вашей территории базы построить, учения проводить, когда захотим и сколько захотим. Ну круто же, так, а зачем Украину брать в НАТО, удобно ведь. А если Россию спровоцируют, мы ни при чем, мы просто уйдем, а украинцы, обычный невинный народ, пусть воюют», — с сарказмом пишет lamba.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава НАТО Йенс Столтенберг President.gov.ua

«Поздно дошло», — добавил Андрес Й.

«Наконец на восьмом году войны дошло, что мы никому не нужны. И вы надеетесь, что народ в очередной раз пожертвует собой, чтобы защищать ваши *опы, пока вы будете драться в Борисполе за право сдриснуть первым? Не те времена», — написал Олд Ф.

«Первым будет бежать Порошенко, он начал войну, пусть идёт и воюет. Это ясно как белый день, что мы никому не нужны», — ответила ему Марія К.

«Это надо было почти три года находиться у власти, чтобы это понять. Очень медленно всё до него доходит», — отреагировал Alex O.

«Господи! Наконец он это из себя выдавил! Народ знает это, а тебе еле вдолбил весь мир!» — добавила Таня М.

«Такое впечатление, что ему прям хочется этой войны», — отметила Лина А.

«Вот-вот, кажется, начинает приходить понимание сути происходящего, и следующим шагом должен возникнуть вопрос: «А на*рена нам НАТО, чтобы эта самая полномасштабная [война] стала реальностью?» А следующий [вопрос]: «И что потом? Где будет место президента Украины или как тогда назовут эту территорию?» — отреагировал Владимир Г.

НАТО и Украина Gov.ua

«Ну прям договорились уже… никто никому не грозит и т. д. Вы решили все-таки поиграть в войнушку?!» — не понимает Natali K.

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Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация у границ Украины остаётся напряжённой.