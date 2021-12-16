Мирослава Романенко, 16 декабря 2021, 18:39 — REGNUM В случае «агрессии» России блок НАТО ничего не должен Украине. Об этом заявил 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский.
«Если может быть эскалация, про которую все говорят, и иногда соседи пугают государства Европейского союза и Украину, пытаются это делать, то это выглядит провокационно и небезопасно. Что НАТО должно нам? НАТО не должно Украине ничего», — сказал Зеленский.
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Заявление украинского президента обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook, а также в телеграм-канале «Первый независимый». Многие отметили, что наконец-то до Зеленского «дошло», что НАТО не будет воевать за Украину. Были и те, кто также задался вопросом, зачем Украине вступать в НАТО.
«Вступление Украины в НАТО чревато для НАТО», — отреагировал Valdez.
«А НАТО именно рвалось в бой, но… [Зеленский] их осадил!!! Смело!!! Опасно… но смело!!!» — с сарказмом добавил Олег.
«Ну, круто, че! Вы в НАТО стремитесь, требования выполняйте, а мы подумаем, может, лет через 10 возьмем… а может не возьмем. А мы пока можем на вашей территории базы построить, учения проводить, когда захотим и сколько захотим. Ну круто же, так, а зачем Украину брать в НАТО, удобно ведь. А если Россию спровоцируют, мы ни при чем, мы просто уйдем, а украинцы, обычный невинный народ, пусть воюют», — с сарказмом пишет lamba.
«Поздно дошло», — добавил Андрес Й.
«Наконец на восьмом году войны дошло, что мы никому не нужны. И вы надеетесь, что народ в очередной раз пожертвует собой, чтобы защищать ваши *опы, пока вы будете драться в Борисполе за право сдриснуть первым? Не те времена», — написал Олд Ф.
«Первым будет бежать Порошенко, он начал войну, пусть идёт и воюет. Это ясно как белый день, что мы никому не нужны», — ответила ему Марія К.
«Это надо было почти три года находиться у власти, чтобы это понять. Очень медленно всё до него доходит», — отреагировал Alex O.
«Господи! Наконец он это из себя выдавил! Народ знает это, а тебе еле вдолбил весь мир!» — добавила Таня М.
«Такое впечатление, что ему прям хочется этой войны», — отметила Лина А.
«Вот-вот, кажется, начинает приходить понимание сути происходящего, и следующим шагом должен возникнуть вопрос: «А на*рена нам НАТО, чтобы эта самая полномасштабная [война] стала реальностью?» А следующий [вопрос]: «И что потом? Где будет место президента Украины или как тогда назовут эту территорию?» — отреагировал Владимир Г.
«Ну прям договорились уже… никто никому не грозит и т. д. Вы решили все-таки поиграть в войнушку?!» — не понимает Natali K.
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Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация у границ Украины остаётся напряжённой.