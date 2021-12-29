Без масштабного импорта электроэнергии из Белоруссии и Российской Федерации Украина не пройдет зиму. Об этом 17 декабря в эфире телеканала «НАШ» заявил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич.

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«Запасов угля мало, и все прекрасно понимают, кто причастен к теме… Если будет холодная зима, то Украина без импорта электроэнергии из Белоруссии и Российской Федерации не пройдет зиму, — сказал эксперт, добавив — то, что сейчас тепло, +3 в Киеве, идет дождь, в большей части страны тоже тепло… это спасает ситуацию. Но как только температура будет падать, запасы угля и газа в хранилищах будут исчерпываться, ситуация будет ухудшаться. Это неизбежно после Нового года».

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Заявление Марунича обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие напомнили о том, что в соответствии с украинской госпропагандой страна якобы воюет с Россией и в это же время нуждается в электроэнергии из России и Белоруссии.

«Зима будет холодной, так что, как говаривал Кличко: «Готовьтесь к земле», — с сарказмом написал Роман К.

Виктор Цыплаков. Мороз и солнце

«И вы, Украина, собрались воевать с Россией? В первые минуты войны вы останетесь без света, без горючего, я имею в виду без соляры, бензина, газа и так далее…» — добавил Vlad H.

«Почему у своих «партнеров» не попросят газа или угля вместо оружия?» — недоумевает Maria K.

«Отапливайте себя сами», — с сарказмом призвал Евгений Ч.

«Когда украинцы начнут замерзать в домах, может быть тогда они выйдут на улицы и будут отстаивать свои права и свободы, человеческую жизнь. Без вмешательства народа Украины ситуация на Украине не изменится в лучшую сторону. Только досрочные парламентские выборы спасут Украину и украинцев», — считает serega poltava.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Печь. Газ

«Ну как. Страна-«агрессор» должна дать газ и электричество, а то война закончится», — с сарказмом написал Вадим П.

«Так, я не пойму, какой импорт электроэнергии с территории «агрессора»? Украинец, если что, должен терпеть всё. Война же», — смеется Evgen S.

«Новый год при свечах? Довыпендривались?» — спросила Татьяна Викторовна.

«Назло маме отморозим уши. Но греться не пойдем», — иронизирует dimon dimonovich.

«Вот поэтому и нужна хрипатому (Зеленскому — М. Р.) война с Россией. Война всё спишет, а так придётся ответить перед народом», — добавила Яна А.

«Ну не идите на переговоры с Россией, сидите и мёрзнете, не будет отопления, полопаются трубы. Алчевск забыли? Так скоро вспомните в масштабах страны», — написал Александр И.

«Воду Днепровскую в Крым, сволочи, уже пустили?» — поинтересовался Vladimir W.

«Где выгодно — «война с Россией», где невыгодно — не война с Россией, це (это — М. Р.) украинство», — подытожил Ruber U.

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