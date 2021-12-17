17 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили отчет СБУ, отправленный кабинету министров Украины, в котором говорится о том, что в стране запасы угля достигли критически низких значений.

Мирослава Романенко, , 14:25 — REGNUM На Украине запасы угля достигли критически низких значений. Об этом 17 декабря пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на отчет СБУ, который был отправлен украинской спецслужбой кабинету министров.

Алексей Саврасов. Зима. 1873

«Службой безопасности Украины в ходе контрразведывательного обеспечения объектов критически важной инфраструктуры в энергетической сфере получена информация, которая свидетельствует об угрозе устойчивому прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2021−2022 годов вследствие возможной остановки теплоэнергетических предприятий, которые обеспечивают энергией население, что в условиях ОЗП является особенно критичным», — приводит фрагмент документа ИА Красная Весна.

По информации украинской спецслужбы, под угрозой отключения оказались целые регионы страны, поскольку у некоторых теплоэлектростанций запасы угля на складах либо критически малы, либо вообще отсутствуют. Данное положение дел может привести к «чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти», пришли к выводу в украинской спецслужбе.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI и Klymenko Time, а также на страницах издания Sharij.net в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие задались вопросом, кто понесет ответственность в связи со сложившейся ситуацией.

«Как всегда, шмыгалята (вероятно, речь идет об украинских министрах (в частности, министерства энергетики), так как Денис Шмыгаль — глава украинского правительства. — М. Р.) не виноваты!» — отреагировал Nikolai T.

Денис Анатольевич Шмыгаль Kmu.gov.ua

«Пусть голова в холоде побудет», — добавил S S.

«Тут и Путин не напал. И кто отвечать за это будет?» — с сарказмом спросил Grey Earl.

«Слава Украине…» — добавил не без сарказма Dmitriy S.

«А на следующей неделе ударят морозы — скачите и грейтесь», — написал Евгений.

«А где же спасительные баржи с углем?» — поинтересовался R Ro.

«Это Путин виноват, однозначно!» — пошутил Олег.

«Да пофиг на тот уголь, зато у нас гиднисть (достоинство. — М. Р.) есть!» — шутит Евгений.

«С каких пор СБУ стала интересоваться накоплениями угля???» — недоумевает Константин К.

«СБУ не указало, кто виноват в сложившейся ситуации? Путин, марсиане или полнолуние?» — смеется Александр К.

«Вот и СБУ «продалась Кремлю», потому как раньше разговоры про это считались российскими нарративами и все шишки рассказывали о том, что угля хватает», — отметил Олег Л.

«Зачем платить налоги такому бездарному правительству…» — задался вопросом Дмитрий С.

«Кто не мёрзнет — тот москаль!!!» — иронизирует Илья П.

«Вот, собственно, что из себя и представляет украинский мир. Холод, голод, гражданская война, разруха, ненависть, и полное отчаяние. Крымчане, наверное, на себе волосы… рвут, жалея об утраченном счастье», — с сарказмом написал Memento Mori.

«Скакать надо, чтоб согреться. Обленились», — шутит Александр К.

«А ведь только начало зимы. Привет скакунам из 2014-го», — с сарказмом добавил Евгений Б.

Майдан 2014. Киев Mstyslav Chernov Unframe

«Я не понял, почему этим занимается СБУ? Они шпионов ловят вообще-то…» — в недоумении Роман Ш.

«Чем меньше угля, тем всё ближе «нападение» России…» — отреагировал Oleg B.

«Ненависть к Путину — она согревает, знаете ли», — с сарказмом отметил Виктор О.

«Только вчера читал заявление [главы украинского правительства Дениса] Шмыгаля о том, что у нас в энергетике всё хорошо и что Украина располагает достаточным объемом энергоресурсов для прохождения отопительного сезона. Верил, конечно. А тут СБУ внезапно пишет, что у нас «загроза енергетичній безпеці» (угроза энергетической безопасности. — М. Р.). [Глава СБУ Иван] Баканов играет с огнем. Это вообще-то называется «кремлевские нарративы». Кое-кто за такое на «Миротворец» загремел», — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Вячеслав Чечило.

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