Оксана Переможенко, 17 декабря 2021, 16:08 — REGNUM Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко призвал проживающих на Украине граждан экономить газ. Соответствующее заявление Витренко сделал 16 декабря в интервью телеканалу «1+1».
По словам чиновника, если сохранятся такие цены на газ, как на сегодняшний день, то национальной компании будет не под силу покрывать такую разницу. Поэтому, пояснил он, предстоят переговоры с депутатами и с конечными потребителями. Как выход из ситуации Витренко предложил коммунальным компаниям перейти на биогаз. Также политик призвал украинцев экономить и выйти на уровень потребления на душу населения как в Польше.
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Заявление Витренко о невозможности покрывать разницу в цене на газ обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Крокодил», «Наглый» и VESTI. Многие критически отнеслись к словам Витренко, добавив, что, по сути, глава компании «Нафтогаз» признался в провале. Иные также отметили, что в то время, как другие страны покупают газ по фиксированным ценам по долгосрочным контрактам, Украина вынуждена переплачивать.
«Значит, низкие пенсии они удерживать могут, а «низкие» цены на газ — нет… [Зачем] нам такое правительство? Они же не управляют. Они… добивают людей», — написала Татьяна.
«Кто-то тут мовкал (говорил — О. П.), что… цену [на газ] не поднимут до апреля. Наивняк…» — добавил Илья.
«Народ тоже не сможет долго сдерживать своё терпение», — пишет один из комментирующих.
«За это и прыгали», — с сарказмом отметил Николай, имея в виду события майдана 2014 года в Киеве.
«Да все уже заключили контракт напрямую с Газпромом, и у всех ок… Одни мы… покупаем на бирже по 1200…» — возмутился Сергей Викторович.
«Газ, добытый в руине (Украине — О. П.), они сплавляют в Европу, учитывая нынешнюю цену, — это золотое дно. А потом купят российский газ на споте за $1300 и будут впендюривать его населению втридорога. В любом случае «виноват» Путин», — написал Neragul.
«Ну конечно, кто бы сомневался! С 1 января нам опять поднимут цены в платежках!» — предположила Oksana.
«Т.е. долгосрочные контракты напрямую — зрада, а продавать свой газ по рыночным ценам, причем своим, перемога… Я… запутался», — отреагировал Роман, под «перемогой» подразумевая реальные и мнимые успехи Украины, а под «зрадой» — неудачи в жизни Украины постмайданного периода.
«Без российской агрессии никак не пережить зелёным (украинской власти, большинство которой — представителя партии «Слуга народа», партийный цвет которой зеленый — О. П.) эту зиму», — отметил I U.
«Скоро, ой скоро всему этому бродячему цирку придет… [конец]», — написал один из комментирующих.
«Проект Украина в нынешних объемах не под силу этим политиканам. Им надо или валить, или уменьшать Украину», — считает Дмитрий.
«Да быстрее бы уже всё завалилось… [Зачем] они такие нужны?» — не понимает Вадим Николаевич.
«Заключите с РФ договор на прямую поставку, и всё…» — призвала Светлана П.
«Зачем такой руководитель, если он не может удерживать цены для населения низкими и обоснованными. Пусть валит, пока не посадили…» — пишет Александр K.
«Цены это дело второе. Если газа не хватает, то никакие цены не помогут», — подчеркнул Sergey S.
«Это, конечно, жесть, что мы покупаем газ по рыночной цене, у нормальных стран договоры по фиксированной стоимости», — написал Эдуард.
«Морозы придут, и всё будет понятно, кто врал, кто нагнетал, кто был прав», — отметила Таисия.
«Договариваться с Россией за газ? Да не, бред какой-то. Замерзнем с гиднистью (достоинством — О. П.). Назло врагам. Слава Украине, героям слава!..» — с сарказмом отреагировала Olya.
«Как люди, сознательно провалившие отопительный сезон, имеют моральное право получать миллионные премии? Служебное расследование как минимум!» — подытожила Ульяна.
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