17 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко призвал проживающих на Украине граждан экономить природный газ.

Оксана Переможенко, , 16:08 — REGNUM Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко призвал проживающих на Украине граждан экономить газ. Соответствующее заявление Витренко сделал 16 декабря в интервью телеканалу «1+1».

Холодно Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР

По словам чиновника, если сохранятся такие цены на газ, как на сегодняшний день, то национальной компании будет не под силу покрывать такую разницу. Поэтому, пояснил он, предстоят переговоры с депутатами и с конечными потребителями. Как выход из ситуации Витренко предложил коммунальным компаниям перейти на биогаз. Также политик призвал украинцев экономить и выйти на уровень потребления на душу населения как в Польше.

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Заявление Витренко о невозможности покрывать разницу в цене на газ обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Крокодил», «Наглый» и VESTI. Многие критически отнеслись к словам Витренко, добавив, что, по сути, глава компании «Нафтогаз» признался в провале. Иные также отметили, что в то время, как другие страны покупают газ по фиксированным ценам по долгосрочным контрактам, Украина вынуждена переплачивать.

«Значит, низкие пенсии они удерживать могут, а «низкие» цены на газ — нет… [Зачем] нам такое правительство? Они же не управляют. Они… добивают людей», — написала Татьяна.

«Кто-то тут мовкал (говорил — О. П.), что… цену [на газ] не поднимут до апреля. Наивняк…» — добавил Илья.

«Народ тоже не сможет долго сдерживать своё терпение», — пишет один из комментирующих.

«За это и прыгали», — с сарказмом отметил Николай, имея в виду события майдана 2014 года в Киеве.

«Да все уже заключили контракт напрямую с Газпромом, и у всех ок… Одни мы… покупаем на бирже по 1200…» — возмутился Сергей Викторович.

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе Gazprom.ru

«Газ, добытый в руине (Украине — О. П.), они сплавляют в Европу, учитывая нынешнюю цену, — это золотое дно. А потом купят российский газ на споте за $1300 и будут впендюривать его населению втридорога. В любом случае «виноват» Путин», — написал Neragul.

«Ну конечно, кто бы сомневался! С 1 января нам опять поднимут цены в платежках!» — предположила Oksana.

«Т.е. долгосрочные контракты напрямую — зрада, а продавать свой газ по рыночным ценам, причем своим, перемога… Я… запутался», — отреагировал Роман, под «перемогой» подразумевая реальные и мнимые успехи Украины, а под «зрадой» — неудачи в жизни Украины постмайданного периода.

«Без российской агрессии никак не пережить зелёным (украинской власти, большинство которой — представителя партии «Слуга народа», партийный цвет которой зеленый — О. П.) эту зиму», — отметил I U.

«Скоро, ой скоро всему этому бродячему цирку придет… [конец]», — написал один из комментирующих.

«Проект Украина в нынешних объемах не под силу этим политиканам. Им надо или валить, или уменьшать Украину», — считает Дмитрий.

«Да быстрее бы уже всё завалилось… [Зачем] они такие нужны?» — не понимает Вадим Николаевич.

«Заключите с РФ договор на прямую поставку, и всё…» — призвала Светлана П.

«Зачем такой руководитель, если он не может удерживать цены для населения низкими и обоснованными. Пусть валит, пока не посадили…» — пишет Александр K.

Юрий Витренко President.gov.ua

«Цены это дело второе. Если газа не хватает, то никакие цены не помогут», — подчеркнул Sergey S.

«Это, конечно, жесть, что мы покупаем газ по рыночной цене, у нормальных стран договоры по фиксированной стоимости», — написал Эдуард.

«Морозы придут, и всё будет понятно, кто врал, кто нагнетал, кто был прав», — отметила Таисия.

«Договариваться с Россией за газ? Да не, бред какой-то. Замерзнем с гиднистью (достоинством — О. П.). Назло врагам. Слава Украине, героям слава!..» — с сарказмом отреагировала Olya.

«Как люди, сознательно провалившие отопительный сезон, имеют моральное право получать миллионные премии? Служебное расследование как минимум!» — подытожила Ульяна.

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