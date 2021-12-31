Сеть: «Они издеваются?» — на Украину прибыло судно с австралийским углем
Украинская компания «Центрэнерго» сообщила о прибытии судна с австралийским углем. Соответствующее сообщение было опубликовано 17 декабря пресс-службой компании. Это третье по счету судно с импортированным углем для компании.
«В 08:30 (09:30 мск — М. Р.) судно класса «Панамакс» Kyoto star с углем австралийского происхождения общим объемом 82,5 тыс. тонн пришвартовалось в одесском порту «Южный», — говорится в сообщении.
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Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Новое Издание». Многие указали на то, что этого угля не хватит на длительный срок. Иные также с сарказмом задались вопросом, а нельзя ли было страну происхождения угля найти поближе?
«Австралийские браты (братья — М. Р.) не подкачали!» — иронизирует Igor.
«Скоро назло всем уголь с Марса доставлять будут», — написала Natali K.
«Надеюсь, когда встречали судно, гимн спели?» — смеется Karolina.
«Они издеваются?» — недоумевает evrica.
«Ура, подымем экономику Австралии. А свою уничтожим…» — пишет Сергей.
«На пару дней хватит», — отметил Artem Z.
«Так и газа… [мало] у нас осталось. 4 миллиарда — это технический, который невозможно поднять из хранилищ. 3 миллиарда — газ европейских стран, который они заберут», — добавил Сергей С.
«А подальше не нашли страну, где купить уголь?!» — задался вопросом ЗамаК.
«Гуляй, рванина», — смеется «Kіевлянинъ».
«Ну и кто тявкал, что Украина без российского угля не сможет, вот, пожалуйста, подавитесь», — отреагировал Максим П.
«Не смеши! Уголь по цене золота? Вы этого достойны!» — ответил Максиму П. Mark C.
«Украинского угля нет?» — спросил «Е».
"Если бы не Украина, кто бы ещё в Европе купил уголь из Австралии», — поинтересовался Константин А.
«Ну че, не так уж и далеко. Уголь из Антарктиды еще не приходил?» — пошутил «Вайгач Остров».
«С Антарктиды нельзя, там с пингвинами не могут по откатам договориться», — пошутил ему в ответ Георгий Ж.
«Небось донецким в Новороссийске загрузились…» — предположил «Это Я».
«Как, однако, долог путь из ЛДНР. Целые прям корабли требуются, чтобы оттуда доставить уголь», — с сарказмом отметил VK.
«Из Австралии. Теперь на Луне поискать надо», — иронизирует Vladimir K.
«Гимн спели? Кулёчек с углём поцеловали?» — смеется Sergey Sergeevich.
«Ну все. Обеспечили австралийских шахтёров достойной зарплатой. Молодцы. Истинно славянский подход. Последнюю рубашку с себя отдать», — с сарказмом отреагировал Геннадий.
«Выгодный майдан», — отметил Vjaĉeslav I.
«Он волшебный. Австралийский уголь», — смеется Дмитрий.
«Ближний свет. Скоро с Марса завозить будут», — подытожил Фёдор С.
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