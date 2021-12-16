Ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» может быть использована для принуждения президента России Владимира Путина к переговорам по Минским соглашениям. Об этом 15 декабря заявил украинский президент Владимир Зеленский журналистам на саммите «Восточного партнерства».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам главы Украины, российский газопровод является инструментом, находящимся в руках европейских лидеров.

«Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении «Минска» или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены», — заявил Зеленский.

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Заявление Зеленского обсудили на телеграм-каналах Klymenko Time и «Запрещённая Украина», а также на странице канала «Первый независимый» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что с Зеленским никто не намерен встречаться — ему нет доверия. Также люди критически оценили идею Зеленского использовать СП-2 в качестве инструмента принуждения, а иные напомнили, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

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«Клоун (извините, но это правда) клянчит встречу с приличным человеком. Насколько я читал, в РФ не хотят общаться с украинской стороной после кидалова [главой офиса президента Украины Андреем] Ермаком договоренностей с [замглавы администрации президента России Дмитрием] Козаком, так что, полагаю, Зеленский может отправить свою заявку на дозвон к Путину в кол-центр, но фиг он дозвонится. Он сейчас будет лезть из кожи, но, полагаю, никто с ним общаться не будет уже из принципа, ему на Украине никто не верит, в РФ — тем более», — написал Иван И.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

«Россия не воспринимает эту власть, Запад не доверяет, а только давит Украину, а в самой стране у Зеленского скоро будет нулевой рейтинг, а со всеми у него контры», — добавил Тимур.

«Северный поток — 2» помог бы поддерживать хорошие экономические отношения со странами Европы», — добавил Alexei S.

«Судя по… РФ, то переговоры они будут вести только с США. Ну и действительно, а какой смысл в той нормандской встрече, чтобы Клоун Зеленский подписал что-то, но ничего не выполнил?» — задался вопросом Александр.

«Сколько раз его еще надо послать… чтобы он понял?» — задался вопросом Oleg.

«Когда президент Украины желает использовать СП-2 в качестве инструмента, рычага давления на Россию — это «нормально» и «можно» заявлять вслух. А вот если Россия… ну вы понимаете, — ей нельзя, можно только «свободным, демократическим» странам», — отметил Rod.

«Такое впечатление, что лично Зе (Зеленский — М. Р.) построил трубопровод…» — отреагировал napo1eon.

«А о чём говорить с Украиной? Пусть сами разговаривают с ДНР и ЛНР…» — призвал Alex.

«Он и на колени обещал встать, чтобы закончить войну. Может, он и стоял, но не в тех кабинетах», — пишет Esve.

Nord Stream 2. Paul Langrock «Северный поток — 2»

«Россия не сторона конфликта, а гарант, который может осуществить операцию по принуждению к миру, это про Донбасс. И вообще-то негоже суверенной стране вести переговоры с… [американским] вассалом», — отметил Vhivan.

«Когда уже наши «руководители» будут говорить правду? Этот газовый «поток-2» чисто коммерческий, как и «Турецкий», и в него вложены огромные европейские средства. И он будет работать — в этом заинтересована Европа. Но пока ей выгодно, будет будто бы поддерживать мощи наших «дипломатов» по его блокированию. И ожидать, что «поток» станет нашим плюсовым аргументом в переговорах с РФ, не стоит. Ибо деньги — это деньги, и кто их вложил в строительство, непременно хочет вернуть с прибылью. Это реальность, которую нельзя не учитывать», — подытожила Вера К.

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