15 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего руководителя офиса украинского президента Андрея Богдана о том, что модель поведения президента Украины Владимира Зеленского — это «неудачное пародирование» главы России Владимира Путина периода 2000-х годов.

Оксана Переможенко, , 16:43 — REGNUM Модель поведения президента Украины Владимира Зеленского — это «неудачное пародирование» главы России Владимира Путина периода 2000-х годов. Такое мнение высказал бывший руководитель офиса украинского лидера Андрей Богдан.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он хочет быть похожим [на молодого Путина], но хотеть и иметь — это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, — это неудачное пародирование Путина», — сказал он в эфире YouTube-канала «В гостях у Гордона».

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Заявление бывшего главы офиса украинского президента обсудили в украинском телеграм-канале «Крокодил». Многие отметили, что Зеленского никак невозможно сравнить с Путиным, а украинский лидер скорее напоминает «подделку» своего предшественника на посту главы Украины — Петра Порошенко.

«Пусть Зеленский знает, что даже быть пародией Путина — это нужно заслужить! А так это жалкое посмешище 2021 года с преступными наклонностями!» — написала Александра К.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Зеленский за всю жизнь не прочитал столько документов, сколько Путин за одну неделю», — отметил Aleks.

«Обезьяна Путина», — смеется Dima K.

«Ну, это он не открыл Америку…» — пишет Elena.

«Пока у него только подделка Порошенко получается», — отметила Ольга.

«Чтобы быть похожим на Путина, нужно думать, как Путин, а у нас думать нечем, прости Господи…» — добавил Андрей.

«Это уже давно заметно. Он даже его мимику подделывает. Но получается всё равно как пародия у Галкина», — отреагировал Marat.

«Разница в том, что Путин был в 2000-е посмелее и… [ругал] чиновников в хвост и гриву за бардак и безделье», — заметил Андрей.

«Пусть Зеленский хоть с дзюдо начнет», — пишет Борис.

«Это видно невооружённым глазом по его выступлениям на конференции: мимика, манера разговора — пытается корчить что-то. Но выходит такая себе пародия, дешёвая подделка», — добавил Antares.

Выступление Владимира Зеленского President.gov.ua

«Он [Путин] в молодости войну пострашней донбасской завершил сам, а не бегал по миру, как малолетка, за защитой», — написала Мария.

«Ранний Путин на секундочку настоящую войну прекратил…» — подчеркнул Maslakoff.

«Зеленский и Путин — это же разные уровни. У одного — школа КГБ, у другого — школа «квартала» (студия «95 квартал». — О. П.)…» — подытожил Борис.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Германию из-за препятствования поставкам вооружений Киеву по линии НАТО.